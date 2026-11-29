ＮＨＫブックス 定価1760円

道元はなぜ『赴粥飯法（ふしゅくはんぽう）』のような細々とした食事作法を定めたのか疑問だったが、禅寺で修行した著者の本書を読んで分かった。生きづらい世を生きるには、目の前のことに一つ一つ誠実に向き合うしかないからだ、と。

仏性があるのになぜ修行しないといけないのかが疑問で宋に渡り、仏性があるから修行できると悟った道元の「救い」とは、そのように生きること。それが禅の生活化であり、大乗仏教の目指す、共に救われる道である。

本書は、国学が専門の著者が、古事記神話から仏教、武士道、儒教そして国学のエッセンスを語りながら、ままならない人生だが、それでも生きようとしてきた日本人の思想を探っている。

後に皇祖神となるアマテラスの弟スサノヲは、泣き叫び荒ぶる神として登場する。最初は弟をかばい、甘やかしていた姉も、侍女を死に追いやったことで弟を高天原（たかまがはら）から追放するが、彼はそれから成長し始め、やがて地上の国を造る。

儒教の講義で学生に一番の人気は中江藤樹（とうじゅ）という。彼は生に耐える論理として、すでに計り知れない「恩」を受けているため、「孝」で返すしかないとした。確かに私を生かすため数えきれない人たちが働いており、父母や祖先の前に大自然がある。それに目覚めたら、生きづらいなど言っていられない。

著者は「国学は女性の参与度において際立つ思想である」と言う。そもそも古代の中央集権国家を成立させたのは８代６人の女帝だし、世界最古の小説『源氏物語』の作者は紫式部である。幕末に信濃から京に出て勤皇（きんのう）の志士を助けた農婦の松尾多勢子（たせこ）は、国学者から学んだ和歌の力で公家社会を渡った。

宗教心も共同体への帰属心も薄れた現代において、何を支えに生きればいいのか。藤樹のように父母や妻子、恋人や友人たちからの過大な贈与を知ろう、と著者は結ぶ。

多田則明