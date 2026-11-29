早川書房 定価1276円

混迷する政治状況の背後に宗教の存在があることは知られている。

だが、非合理なことを信じる宗教をなくせばいいという単純なものではない。

本書の副題は「『宗教認知科学』入門」。宗教を科学的に評価するものでも、神の存在を否定するものでもない。

むしろ、コスパ、タイパが重視される現代にあっても、合理的に見えない宗教、神を人はなぜ信じ続けるのかを客観的に分析している点に好感が持てる。

宗教は、個人が神を信じるだけでは成立しない。神を信じることは、個人を超えた社会、共同体との関わりであることを教えてくれる。

偶然的な染みなどを顔と認識したり、自分に都合の良い要素だけを取り上げようとする現象に触れ、誰もが日常的に経験する認知構造から超常現象や神話の発生を説明する。

著者は、非合理に思える現象も、人間の脳の認知の仕組みから見れば自然な帰結であるとして、神や信仰がどのように生まれるのかを解き明かす。

超自然的な内容を含む神話が宗教の基礎となっていることから、根拠の薄い情報を信じる陰謀論は宗教の「派生物」と説明している。

現代日本の推し活、ゆかりの地を巡る〝聖地巡礼〟はある意味、信仰・宗教だ。

人々は見返りを求めずに、推しの意図に寄り添う行動をし、仲間をつくる。世界の中に何らかの意図を見いだすこと、相手と一体化しようとすること、非合理なものを信じることで、人々は共同体を形成し、協力できるようになったという。

人工知能（ＡＩ）や推しに心を寄せる現代は、人間が誰と、何と、どんな関係を築こうとしているのかを考えさせる。

非合理なものを切り捨ててしまえば、人間らしさを失う。人間の本質を理解しようとする一冊。神を信じるかどうかにかかわらず、多くの人に手に取ってほしい。