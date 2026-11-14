『北方領土を知るための63章』　名越 健郎・大野 正美・常盤 伸・小泉 悠 編著　偏り過ぎた情報で奪われた領土　【書評】

明石書店 定価2640円

２０２６年10月、ロシア連邦保安局が、北海道新聞ユジノサハリンスク支局に駐在する日本人記者をスパイとして逮捕する現場の映像付きニュースが流れた。

この衝撃的なニュースは、「道産子（どさんこ）」である私に70年ほど前の夏休みの出来事を想起させた。

札幌の子供たちにとって当時、海水浴場といえば日本海岸の銭函（ぜにばこ）であった。期間としては10日もないので、勇んで銭函に出掛けたものだった。だが沖合には目で確認できる真っ黒い軍艦が来ていた。当然、海に入るなというアナウンスが鳴り響いた。これを嚆矢（こうし）として、北海道の漁船がよく拿捕（だほ）され、漁民だけがしばらくして釈放されるといった事件が次々と起こった。この「北方領土」問題は永遠に未解決のまま残されるのだろうか。

本書によると、１９４５年２月11日、ヤルタ会談で、米大統領、ソ連首相、英首相がドイツ降伏から２カ月または３カ月後のソ連の対日参戦と、参戦の条件としてソ連の南樺太（みなみからふと）返還と千島列島の引き渡しを約した秘密協定に署名した。

実は、このヤルタ会談の情報を掌握していた日本人諜報（ちょうほう）員がいた。その諜報員とは、当時世界最強の諜報組織だった英国の情報局秘密情報部（ＭＩ６）が、「諜報の神様」と言って警戒していたストックホルム駐在武官、小野寺信（まこと）少佐であった。

彼はすでに欧州戦で敗北した国々の元諜報員を秘密工作員として、ヤルタに送り込んでいた。しかし小野寺の情報は参謀本部では全く無視された。

当時欧州の諜報関係の最高責任者は「ドイツ人よりナチス的」と言われ、ヒトラーに心酔していたベルリン駐在武官大島浩（ひろし）陸軍中将（のちにドイツ大使）であった。大島が毎日送る極秘電報を参謀本部は最重要視したのだ。当然、ＭＩ６も彼の不用意な電報を解読していた。

ちょうどヤルタ会談の前になるが、日本政府は対米戦争終結の仲介をスターリンに依頼するために、前首相近衛文麿（このえふみまろ）を派遣する交渉をモスクワで行うも、にべもなくソ連外相に断られた。これで日本の脆弱（ぜいじゃく）な戦略が完全に読まれてしまい、ソ連による「北方領土」の略奪に繋（つな）がったのだ。

川成 洋