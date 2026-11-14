『ぼくたちは、あらそうために生きるのか？』山極 寿一 文　あべ 弘士 絵　争いのない共に生きる知恵　【書評】

偕成社 定価1540円

世界的なゴリラ学者が、ゴリラの社会から見て、戦争がなくならない人間社会の原因と未来の希望を絵本にした。

森で暮らしていたゴリラのような祖先の中から約７００万年前、地上に降りて２本足で立つものが現れたことでヒトの歴史が始まった。やがて草原で暮らし始めたヒトは、逃げ足が遅いので、猛獣から身を守るために仲間と助け合うようになった。

上半身が楽になり、複雑な音を発するようになったヒトは、やがて言葉を操るようになり、仲間とのコミュニケーションが飛躍的に進んだ。脳の大きさがゴリラの３倍に達したことで複雑な思考と作業が可能となったが、脳が先に発達した結果、身体が未熟な状態で生まれるようになったため、母親だけでなく周りの誰かにも泣き声を上げて、「かまって」もらう必要が生じた。

助け合って暮らすことから、他人の気持ちを理解するようになったヒトは、動物や植物などほかの生き物を見ても「かまって」あげようという意識が芽生えるようになった。その一番の証拠は、ヒトが目と目を合わせることである。食べる時、チンパンジーは目をそらし独りで食べるが、ゴリラは共感の表れとして目を合わせて食べる。

やがてヒトが定住して米や麦の栽培を始めるようになった。これが農業の始まりである。農業でより多くの人口を養えるようになったが、豊かな土地と水を巡って争いが頻発するようになった。

それが戦争の始まりだ。悲しいことに、それは今も続いている。

戦争に勝てば自分のものを増やせるが、多くの命が失われる。そうではなく、助け合って、より多く生産できるようにすれば、共に生きられる。それがゴリラの知恵だ。

高島 修