『世界遺産「飛鳥・藤原の宮都」を歩く』　瀧音 能之 監修　日本という国が造られた地　【書評】

宝島社新書 定価1360円

世界遺産「飛鳥・藤原の宮都（きゅうと）」は６世紀末から８世紀初めの飛鳥時代に政治や文化の中心であった奈良盆地南端の橿原（かしはら）市、桜井市、明日香（あすか）村にある19の考古学的遺跡群から成る。中央集権的な古代日本において、ヤマト王権が形成された地を、10月下旬、本書を手に再訪した。

飛鳥京跡周辺には、飛鳥板蓋宮（いたぶきのみや）跡を中心に、川原寺（かわらでら）跡、飛鳥寺跡、飛鳥池工房（いけこうぼう）遺跡、飛鳥京跡苑池（きょうあとえんち）、酒船石（さかふねいし）遺跡、飛鳥水落（みずおち）遺跡などが点在している。飛鳥板蓋宮は皇極（きょうごく）天皇の時代、大化の改新の始まりとなる乙巳（いっし）の変が起きた場所で、蘇我氏の館があった甘樫丘（あまかしのおか）を望む畑の中にある蘇我入鹿首塚（そがのいるかくびづか）には花が供えられていた。

敏達（びたつ）・用明（ようめい）・崇峻（すしゅん）・推古（すいこ）の４人の天皇に仕え、54年にわたり権勢を振るった蘇我馬子（うまこ）が建立した飛鳥寺は、今は小さな伽藍（がらん）が残るだけである。しかし、そこに安置された日本最古の飛鳥大仏（釈迦如来坐像（しゃかにょらいざぞう））は、渡来を感じさせるアルカイック・スマイルを浮かべていた。国造りの二本柱の一つ、仏教の導入に熱心だった蘇我氏は、乙巳の変により主役の座を中臣氏（なかとみうじ）（後の藤原氏）に奪われたのである。

飛鳥は山に囲まれた狭い地域だが、その北には開けた平野があり、ここに天武（てんむ）、持統（じとう）天皇は唐の都に並ぶ国際的な宮都を建設しようとしたのである。それは持統天皇が国書で「倭」から「日本」へ国号の変更に成功した裏付けでもあり、当時の皇帝が中国唯一の女帝・則天武后（そくてんぶこう）だったのも興味深い。

持統天皇により飛鳥京から藤原京へ遷都されたが、その藤原京には日本初となる唐風の条坊（じょうぼう）制が用いられ、５.３キロメートル四方の広大な都として、藤原宮を中心に官僚から庶民の住宅街まで整備された。しかし、わずか16年で平城京へ遷都された。もっとも、多くの建設資材は再利用された点に、持統天皇の功績がある。史跡の多くは地下に眠っているため、その規模は再現されたわずかな赤い柱で想像するしかない。

多田則明