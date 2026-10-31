『アガサ・クリスティのイギリス』新井 潤美 著　ミステリーで描く英国の階級社会　【書評】

岩波新書 定価1100円

イギリスの「ミステリーの女王」アガサ・クリスティ（１８９０～１９７６年）は、『スタイルズ荘の怪事件』（１９２０年）を嚆矢（こうし）として、66冊の長編、14冊の短編集を出版した。

彼女の膨大な作品は、聖書を除いて、世界一の読者層を抱えているという。彼女はすべての作品に自分を取り巻く20世紀の変わりゆくイギリスを書いた。

それは、植民地として地球上の４分の１の土地と人民を支配し、「栄光ある孤立」を標榜（ひょうぼう）したイギリスではない。第１次世界大戦の戦勝国とはいえ、一方で膨大な戦時債務を抱えた国であった。それでも何らかの古きものが残っていた。

本書は、クリスティが体験した「階級」「娯楽」「異国」「ジェンダー」「変化」など社会環境が変貌していく姿を、彼女の諸作品を通して手際よく説明している。

これらの中で、最も興味深いのは「階級」だ。ちなみに、彼女も愛読したコナン・ドイル（１８５９～１９３０年）のシャーロック・ホームズは市井（しせい）の名探偵である。

ディケンズ（１８１２～70年）の親友で、「イギリス探偵小説の父」と言われたウィルキー・コリンズ（１８２４～89年）の『月長石』（１８６８年）において、「月長石」といわれた貴重な黄色のダイアモンド盗難事件を解決したのは、「庭の千草」を口ずさみ、バラ好きのロンドン警視庁カフ巡査部長ではなく、事件の現場であるヴェリンダー邸の当主、サー・ジョン・ヴェリンダーの妻の甥（おい）（フランクリン・ブレイクという紳士）だった。

本書によると、ロンドン警視庁警部は、どんなに優秀であっても、ワーキング・クラス（労働者階級）、あるいはロウワー・ミドル・クラス（下位中産階級）の出身であり、ミドル・クラス（中流階級）やアッパー・クラス（上位中産階級）の屋敷で起こった犯罪の捜査に立ち入ることに激しい拒否反応を示したために、「下の階級」である彼らの捜査権はそこまで及ばなかった。かくしてイギリス探偵小説において巧妙な尋問とあらゆる知識を活用して難事件を見事に解決する名探偵の系譜が確立されたのである。

評論家・阿久根利具