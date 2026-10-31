トップ文化書評『低山遭難』羽根田 治 著　全国で遭難者最多の高尾山【書評】
書評

『低山遭難』羽根田 治 著　全国で遭難者最多の高尾山【書評】

By 増子 耕一
東洋経済新報社 定価1870円
東洋経済新報社 定価1870円

　登山にはさまざまな形態があるが、近年人気を呼んでいるのが「低山」だ。ブームのきっかけは２０２０年初頭から始まったコロナ禍の影響で、政府や自治体が移動の自粛を呼び掛け、登山者らは身近な低山に登り始めた。

　コロナ禍の終息後もそれが続いている。その要因として著者は、アルプスなど人気エリアでは、山小屋やキャンプ場の料金が大幅に値上げされたり、予約制となったりして自由度が失われたことを挙げる。また低山では費用がかからず、日帰りもでき、手軽に楽しめるといった要因も指摘する。

　だが、ブームに伴い低山での事故が多発している。警察庁の山岳遭難事故の統計によると、遭難者数が最も多いのは東京の高尾山。２０２４年の統計では１３１人で、富士山83人、穂高連峰66人をも上回る。

　意外なデータだ。都道府県別でも高い山が存在しない東京都、神奈川県、兵庫県、滋賀県、三重県などが上位にランクされている。

　本書はその実態を具体的に紹介して、近年の登山の特徴を描き出している。秘湯探しでクマに遭遇、廃道探検で滑落、日帰りの装備で５日間遭難、沢歩きでハブ咬傷（こうしょう）などだが、こうした事例を挙げ、著者は低山の恐ろしさを強調する。

　低山は安全、という誤った認識があるという。そこもまたむき出しの自然であり、安全を図るための整備がなされているわけでも、ルールが行き届いているわけでもない。むしろ人気の高いポピュラーな山では、登山道もよく整備されており、大勢の人が来るので道に迷うリスクは高くない。

　低山では道標（みちしるべ）がなかったり、作業道や獣道が入り組み、谷や尾根が複雑で、迷いやすい。道が良いとは限らず、転倒、滑落もよくある。奥多摩の本仁田山（ほにたやま）で５日間遭難した女性の事例はその典型だ。

　こうした事例を多く学ぶことは遭難防止につながる。

　

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