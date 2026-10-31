『東寺と京都の一二〇〇年』 新見 康子 著　人と町が守った「京の正倉院」【書評】

吉川弘文館 定価1870円

東寺文化財保護課長である著者が、平安時代の京都の区画や建物配置などを今に伝えている東寺の秘密を綴（つづ）っている。それは、建物の再建に際しては原形をできるだけ保ち、宝物と古文書の管理システムを厳しく守り、火災の時にはそれらを迅速に救出したからだという。

おかげで現在、空海が唐で修得した真言密教の世界を、講堂の立体曼荼羅（まんだら）や両界曼荼羅で目の当たりにすることができる。

東寺とほぼ同時期に建立されたのが西寺（さいじ）であり、当時、平安京の正面には二つの五重塔が並び立っていたが、９９０年に焼失し、再建されなかった。東寺の地蔵菩薩（ぼさつ）立像と大日如来坐像（だいにちにょらいざぞう）は西寺から移されたものであり、西寺で行われていた主要な法会も東寺で行われるようになったという。

鎌倉時代以降、東寺は伽藍（がらん）の周囲に子院（しいん）や町、藍（アイ）や京野菜などの田畑を抱え、後の寺内（じない）町のような社会を形成していた。そこに暮らす人たちが、命懸けで東寺を守ってきたのである。

法人としての東寺の名称が教王護国寺であるように、真言密教は護国仏教として朝廷に取り入れられ、天皇の安寧を祈る後七日御修法（ごしちにちみしほ）が８３５年から宮中真言院で営まれるようになった。明治初めの神仏分離以後は、東寺で続けられている。

大師信仰が庶民に広がるきっかけとなったのは、長者観賢（かんげん）が９２１年に始めた空海祥月命日３月21日の御影供（みえく）であり、境内は弘法市（こうぼういち）で賑（にぎ）わうようになった。干ばつに際しては雨乞い祈祷（きとう）も行われている。

明治２年の版籍奉還に伴い、東寺を支えていた２０３０万石は同４年の上地令で政府に返還され大打撃を受けたが、東寺は真言宗総本山と位置付けられたことで、子院の跡地に学校（今の種智院（しゅちいん）大学）や病院、宝物館を建設し、仏教の近代化・大衆化を目指した。

さらに鉄道開業に伴う京都駅建設では、田畑の多い東寺周辺が選ばれ、東寺は京都の近代化に貢献したのである。

多田則明