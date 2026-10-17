『世界政治から語る ラテンアメリカの歴史　植民地時代から今に続く歴史の重み』渡邉 利夫著　植民地諸国が歩んだ複雑な歴史　【書評】

明石書店 定価4950円

１９９２年にスペインで、バルセロナオリンピックとセビリア万博が開催された。

５００年前の１４９２年、レコンキスタ（国土再征服戦争）に勝利したカトリック両王の支援を受けたコロンブスが、アメリカに到達した。それを記念してセビリア万博では、「コロンブスのアメリカ発見」が喧伝（けんでん）された。

この「発見」に対して、中米・南米のスペイン語圏22カ国は猛烈に反対した。コロンブスが到達する前からわれわれの先祖はしっかりとした文化を持って暮らしていたと主張し、18世紀末から19世紀初頭にかけて、そのほとんどが独立し、それまでのスペインの暴虐な植民地政策を糾弾した。当然セビリャ万博ボイコットの大合唱となった。

こうしたラテンアメリカの複雑な歴史と歩みを長年の外交官としての経験をもとにまとめ、読み解いたのがこの一冊だ。

実は、セビリア市は１９８９年にグアダルキビル川のイサベル２世橋の河川敷に、かつて「インディアスの使徒」と謳（うた）われたセビリア生まれの高位聖職者ラス・カサス（チャパス司教）の銅像を建てていた。ラス・カサスこそ、ラテンアメリカの宗教改革と言われた「解放の神学」の先駆者である。さっそく「発見」を「到達」に変え、ラス・カサスの勇猛果敢な活動を大々的に讃（たた）えたために、辛うじてボイコット運動が鎮静化した。

ラテンアメリカ諸国は、独立に際し、アメリカ合衆国憲法、フランス革命の人権宣言、スペインの１８１２年憲法などを模範として新しい国家機構を定めた。

しかし実態は、権威主義的な寡頭（かとう）支配体制であり、人口の大多数を占める原住民を政治参加から排除していた。独立後の大半の国は、多難な国家形成の道を歩んだ。

19～20世紀になると、隣国アメリカの帝国主義政策との摩擦を起こすこともあったが、自国の変革や経済的発展、民族主義的な自立を求め、混沌（こんとん）とした変革期が続いた。

巻末に充実した索引があり、それを眺めるだけでも一見の価値がある充実した一冊だ。

法政大学名誉教授 川成 洋