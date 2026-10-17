『新版 写真論』スーザン・ソンタグ 著、近藤 耕人 訳　写真文化論の古典的名著　【書評】

晶文社 定価2420円

スーザン・ソンタグが１９７７年に発表した『写真論』の新版が今年刊行された。本書は写真というメディアについて述べた古典的名著である。冒頭の一章「プラトンの洞窟で」で彼女が提示するのは、写真の氾濫によって現実感そのものが変質してしまう、という点にある。イメージを大量に消費することは、世界を「経験する」のではなく「見る」ことへと私たちを馴（な）らしていく。

ソンタグによれば、写真を撮ることは、世界を知る手段であると同時に、世界を「所有」する行為でもある。写真は出来事の証拠や記憶として働くが、現実そのものの理解を保証するわけではない。むしろ写真を通して世界を眺める習慣が強まると、私たちは実際に経験するより、写真として見られる世界に慣れていくことになる。写真は世界への窓であると同時に、現実との直接的な関わりを希薄にしてしまうのだ。

もう一つの軸は、写真が本質的にノスタルジーとメランコリーの装置であるという洞察だ。すべての写真は、シャッターが切られた瞬間にすでに過去のものとなる。ソンタグは写真を、死を静かに思い出させるもの、たそがれの芸術と呼び、家族写真のアルバムを、失われゆく者たちの絆を確認するための小さな儀式に例えてみせる。写真を撮ることは、対象の死すべき運命、時間の不可逆性を刻印する行為にほかならない。

発表から半世紀近く経（た）った現在、こうした指摘はむしろ先鋭化している。スマートフォンとＳＮＳが日常のあらゆる瞬間を即座に画像化し共有する時代、私たちは食事も旅行も子供の成長も、体験する前にまずフレームに収める。ソンタグが恐れた「現実の写真による代替」は、もはや例外ではなく日常そのものとなった。同時に、無数の投稿が流れては消えていく速度は、写真本来のメランコリーの質すら希薄化させているようにも見える。