「山を歩く、魂が還る」　矢作 直樹著　山は天と地をつなぐ場所　【書評】

山と渓谷社 定価1760円

山との関わりは人により千差万別。幼い頃、東京の町田市に住んでいた著者が最初に登った山は草戸山（くさとやま）。高尾山の南方にあり、高尾山口駅の東から南下する尾根の先にある山だ。

町田市相原にあった自宅から八王子市との境の裏山へ出て、権現谷（ごんげんだに）の集落を通り、稜線に上がって草戸峠に至り、草戸山から高尾山口へ。弟さんとの二人旅。金沢大学医学部の学生時代は、北アルプスに親しんだが、トレーニングのために毎日15㌔の丘陵を走り、冬期には耐寒能力を鍛えるため下宿に暖房を入れず、外を歩く時もサンダルに素足だったという。

そして１９７９年、大学４年から５年になる春、白馬岳（しろうまだけ）から槍ケ岳（やりがたけ）を経て南岳に至る単独縦走を計画し、実行。だが鹿島槍ケ岳の北峰を越える時、雪庇（せっぴ）を踏み抜いて転落。１２００㍍滑落したが無事だった。信濃大町に下りてしばし休憩し、一部のルートをカットして後半の縦走を再開した。

同年12月、鹿島槍ケ岳から南への縦走を計画したが、またもスバリ岳と針ノ木（はりのき）岳の鞍部（あんぶ）で事故を起こし、１００㍍の滑落。だが、その時も無事だった。下山して扇沢（おうぎざわ）駅まで来て山を振り返ると、「もう山に来るな」という声を聞き、登山をやめた。

その後、35年間、医師として救急・集中医療現場で命と向き合う日々が続き、平均睡眠時間３時間の生活で全力を尽くした。そして仕事を終え、還暦を過ぎて再び山に足が向くようになった。

本書はそれら山と医療体験の記録だ。山は変わっていなかったが、自分が変わっていた。

登るのは大山や塔ノ岳（とうのだけ）、奥武蔵（おくむさし）の伊豆ケ岳、高尾山などの低山登山が主だ。

そして２０２５年春、積雪期の南アルプス・光岳（てかりだけ）から北岳まで１人で歩いた体験はその節目となった。これもまた、記憶に深く残る感銘深い登山だったと思われる。

歩くことは「天地への感謝行脚」。山は著者にとって天と地とをつなぐ場所となった。