『エベレストは居酒屋です』渡邊 直子著　圧倒的景色に悩みは小さく【書評】

講談社 定価2000円

タイトルに驚かされた。世界一高い山と庶民のくつろぎの場とは結び付きにくいからだ。

著者は２０２４年10月、日本人女性として初めてヒマラヤの８０００メートル峰14座すべてを登った登山家。しかし特別なトレーニングはまったくしていなかったという。

ある時からヒマラヤの高峰に通い始めるが、著者には「息抜き」。日本で暮らしていると人間関係で息苦しくなり、億劫（おっくう）になるが、ヒマラヤで過ごすと「素直な自分」に戻れるし、人と話すことが苦にならず、心が解きほぐれていくという。

普段できない刺激的体験があり、圧倒的な景色を見ていると、悩みもちっぽけなものになってくる。仕事が終わって友人と居酒屋で一杯やるようなものなのだ。シェルパからはたくさんのことを学んできたという。

富士山に誰でも登れるのと同様、今では誰だって14座を制覇できる時代。そんな人が80人もいて、著者の体験は特別なものではないという。楽しむのが目的で登頂は第二。

ベースキャンプでの夕食はおしぼりが出てきて、メニューはスープから始まってデザートで終わるが、ステーキもキムチも焼き立てのパンもある。すべて旅行会社が整えてくれる。

そうは言っても、著者は登山経験を積んできた人。３歳の時サバイバルキャンプに参加し、10歳で冬の八ケ岳を登山。12歳の時にはパキスタンで４７００メートルまで登った。19歳でマルディヒマール（ネパール、５５８７メートル）登頂。20歳でアイランドピーク（ネパール、６１８９メートル）登頂。経験を重ねる一方、長崎大学を経て看護大学に入り、卒業後看護師になった。

緊急時の対応能力やマネジメント、医療知識が登山を支え、より安全なものにしてくれた。遠征に向かうときは「今回死ぬかもしれない」という覚悟で臨む。だから一日一日を大切にして生きよう、という人生観も育まれてきた。

ヒマラヤ登山の現代的側面をよく伝えてくれる本だ。

増子耕一

（講談社 定価2000円）