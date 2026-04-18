トップ文化書評『エベレストは居酒屋です』渡邊 直子著　圧倒的景色に悩みは小さく【書評】
書評

『エベレストは居酒屋です』渡邊 直子著　圧倒的景色に悩みは小さく【書評】

By 増子 耕一
講談社　定価2000円
講談社　定価2000円

　タイトルに驚かされた。世界一高い山と庶民のくつろぎの場とは結び付きにくいからだ。

　著者は２０２４年10月、日本人女性として初めてヒマラヤの８０００メートル峰14座すべてを登った登山家。しかし特別なトレーニングはまったくしていなかったという。

　ある時からヒマラヤの高峰に通い始めるが、著者には「息抜き」。日本で暮らしていると人間関係で息苦しくなり、億劫（おっくう）になるが、ヒマラヤで過ごすと「素直な自分」に戻れるし、人と話すことが苦にならず、心が解きほぐれていくという。

　普段できない刺激的体験があり、圧倒的な景色を見ていると、悩みもちっぽけなものになってくる。仕事が終わって友人と居酒屋で一杯やるようなものなのだ。シェルパからはたくさんのことを学んできたという。

　富士山に誰でも登れるのと同様、今では誰だって14座を制覇できる時代。そんな人が80人もいて、著者の体験は特別なものではないという。楽しむのが目的で登頂は第二。

　ベースキャンプでの夕食はおしぼりが出てきて、メニューはスープから始まってデザートで終わるが、ステーキもキムチも焼き立てのパンもある。すべて旅行会社が整えてくれる。

　そうは言っても、著者は登山経験を積んできた人。３歳の時サバイバルキャンプに参加し、10歳で冬の八ケ岳を登山。12歳の時にはパキスタンで４７００メートルまで登った。19歳でマルディヒマール（ネパール、５５８７メートル）登頂。20歳でアイランドピーク（ネパール、６１８９メートル）登頂。経験を重ねる一方、長崎大学を経て看護大学に入り、卒業後看護師になった。

　緊急時の対応能力やマネジメント、医療知識が登山を支え、より安全なものにしてくれた。遠征に向かうときは「今回死ぬかもしれない」という覚悟で臨む。だから一日一日を大切にして生きよう、という人生観も育まれてきた。

　ヒマラヤ登山の現代的側面をよく伝えてくれる本だ。

　増子耕一

（講談社　定価2000円）

spot_img
前の記事『関係人口の時代』田中 輝美著　観光以上、定住未満で繋がる【書評】
次の記事『大統領に告ぐ 硫黄島からルーズベルトに与ふる書』門田 隆将著　地下壕で書かれた少将書簡【書評】

人気記事

新着記事

TOP記事（全期間）

世界日報社について

関連サイト

ワシントン・タイムズ・ジャパン
月刊Viewpoint online
デジタルSunday世界日報
サンデー世界日報の申込みはこちら
Viewpoint Books
AI世界日報
AI「スパイ防止法」Q&A

姉妹紙

米紙ワシントン・タイムズ
韓国紙セゲイルボ

ソーシャルメディア

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
LINE登録こちら

©2026 The Sekai Nippo. All rights reserved.

Google Translate »