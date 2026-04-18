『関係人口の時代』田中 輝美著　観光以上、定住未満で繋がる【書評】

中公新書 定価1056円

毎年、山梨県の人口に当たる80万～90万人が減少し、地域消滅が現実となった時代に、注目されているのが「観光以上、定住未満」の関係人口である。島根県の過疎の地域に生まれ、地方記者を経て大学の研究者になった著者の定義は「特定の地域に継続的に関心を持ち、関与するよそ者」。その観点から、各地の代表的な取り組みを幅広く紹介し、課題と展望を述べている。キーは人や地域との「つながり」で、背景には世代を超えた「孤立」の拡大がある。

人口２２００人の島根県海士（あま）町は、唯一の高校の魅力を高めて島留学を呼び掛け、２００４年から21年までの18年間で８７３人、６２２世帯の移住を達成したが、島に残る高校生が大幅に増えたわけではなく、後継者不足という構造的問題は残されたままだという。そうなる原因は、卒業後のつながりの希薄化、Ｕターンへのハードルの高さ、情報の少なさにある。そこで町役場では、卒業生や各地の若者とつながりを続け、人が育つ島づくりを目指すことに。

町は「大人の島留学」制度を作り、３カ月～１年の就労型お試し移住を進めている。始めてから３年、滞在した３００人のうち10～15％が島で就職した。担当者は「地方の価値観を一方的に押し付けず、地域が都市部の人材を活躍させるかどうかが重要だ」と語っている。初期の移住促進から次の滞在人口創出、そして今は関係人口の増加による「関係地域循環共生圏」を、島外２５００人と自治体10、企業20でつくろうとしている。関係人口を準主役から対等なパートナーとしたのがいい。

昨年の瀬戸内国際芸術祭の来場者数は約１０８万人で、過去最多だった19年の約１１８万人に次ぐ規模となった。「瀬戸芸」の特徴は芸術家の創作活動に島民も参加することで、それが島の魅力を生み、移住に進む人も増えている。

多田則明

（中公新書 定価1056円）