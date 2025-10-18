トップ文化書評【書評】「田沼意次の時代」大石　慎三郎著　悪評覆し「優れた財政家」に
書評

【書評】「田沼意次の時代」大石　慎三郎著　悪評覆し「優れた財政家」に

By 増子 耕一
（講談社学術文庫　定価1320円）
（講談社学術文庫　定価1320円）

　田沼意次は日本史の中の三大悪人の一人とされ、賄賂によって政治を左右する最悪の政治家として評価されてきた。他の二人、弓削道鏡（ゆげのどうきょう）と足利尊氏は、敗戦で皇国史観が消えたことで評価が変わったが、田沼意次についてはそのまま。

　田沼の評価を変えたのは、江戸時代の社会経済史を専門とする著者だった。

　本書の原本は１９９１年に岩波書店から刊行され、２００１年に岩波現代文庫に収められたが、今回、再刊されることに。専門家の手になる記念碑的な論考なのだ。

　田沼の評価のおかしさに著者が気付いたのは昭和30年代。根拠とした原本に当たってみると、『甲子夜話』や『伊達家文書』などすべての「悪評」は史実としては使えないと結論。

　また相良藩領主としての税制を知ろうと現地を訪ね、土地関係の史料を探したが期待するものには出合えなかった。

　幕政の根本史料「撰要類集」に当たってみたが田沼の所だけが空白。意図された湮滅（いんめつ）と著者は思う。

　そこで探求したのは、この時代の幕府の権力構造の変化と田沼の位置であり、彼が打ち出した財政はじめ一連の政策と、社会状況だった。

　江戸時代は身分制社会で、家格の高い者ほど上位の役職に就く仕組みだった。が、上位家格ほど人材に乏しく、社会経済の変化で幕府が財政に苦しむようになると、下僚にも才能ある者に道が開かれるようになる。

　田沼の人事を見て著者は言う。

　「田沼政治は下級士族たちの政治である」

　田沼政治の特徴は「日本社会の一元化を図ったこと」。西国と東国で銀と金に経済圏が分かれていたのを、田沼は一本化しようとして成功しつつあったが、次の政権につぶされた。それらの政策は明治政権に引き継がれていく。

　田沼時代とは「日本の改革と保守が激闘した、江戸時代では最も面白い時代」であり、意次を「遺書」から「優れた財政家」「誠実一筋」の人間と明かすのだ。

増子耕一（講談社学術文庫　定価1320円）

spot_img
前の記事「モンゴル帝国　草原のダイナミズムと女たち」　楊 海英著 【書評】

人気記事

新着記事

TOP記事（全期間）

世界日報社について

関連サイト

ワシントン・タイムズ・ジャパン
月刊Viewpoint online
デジタルSunday世界日報
サンデー世界日報の申込みはこちら
Viewpoint Books

姉妹紙

米紙ワシントン・タイムズ
韓国紙セゲイルボ

ソーシャルメディア

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
LINE登録こちら

©2025 The Sekai Nippo. All rights reserved.

Google Translate »