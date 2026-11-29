マーク・マゾワー著『反ユダヤ主義について その歴史と揺らぎ』

政治的利用が言葉の意味を無に

イスラム組織ハマスの大規模襲撃に端を発したパレスチナ自治区ガザの紛争は、停戦成立後もなお和平への見通しが立たない。多数の市民を犠牲にしたイスラエル軍の空爆は今も続き、子供や老人を含む多くの市民が人道的な危機に直面している。

こういう中でイスラエル非難の声が世界各地に起きるのは自然なことだが、イスラエルやその同調者はこれを「反ユダヤ主義」として批判する。イスラエル批判がなぜ「反ユダヤ主義」になるのか。その言葉の意味するところが変質してしまったように見える。

そんな中で「どんな発言なら反ユダヤ主義のそしりを受けずに済むのか、という漠然とした不安が広がっている」と著者は言う。そして「わたしたちはいかにして、このような窮地に陥ったのか。本書ではその問いへの答えを示そうと思う」という。

著者のマーク・マゾワー氏は米コロンビア大学の歴史学教授。大学ではイスラエル批判学生と擁護学生の激しい論争も目の当たりにしている。本書では「反ユダヤ主義」をその発生から歴史的に辿（たど）り、その概念がどのように揺らぎ、変質していったかを丁寧に描いている。

ヨーロッパではキリスト教に改宗しない異質な民族としてユダヤ人への迫害が続いてきた。人種や民族意識の高まりの中で、19世紀後半に「反ユダヤ主義」という言葉が誕生する。そしてナチスによるホロコーストという最悪の悲劇が起きる。

しかし、ホロコーストの悲劇を経て、迫害を逃れた人々によってイスラエルが建国され、戦後の欧州で「反ユダヤ主義」は影をひそめる。近年、欧州では移民排斥を掲げる右派政党が相次いで台頭しているが、反ユダヤ主義を掲げる政党はほとんどない。フランスの国民連合を率いるマリーヌ・ルペン氏も反ユダヤ主義的な発言をしてきた父親の路線とは一線を画す。

しかし中東や米国では状況は異なった。訳者の山岡由美氏がその流れを次のようにまとめている。

「第三次中東戦争でイスラエルが勝利を収め、ヨルダン川西岸地区とガザ地区が軍事的に占領されると、国際社会では反植民地主義闘争やパレスチナ問題が重視されるようになる。そしてこの潮流を、イスラエルを標的とした『新しい反ユダヤ主義』と見なす考えがイスラエルとその擁護者のあいだに生まれる。（略）「反ユダヤ主義」という言葉に対するイスラエルの影響力が強まっていった。そこにアメリカの団体や国際組織なども絡んで構造がいっそう複雑化していく」

21世紀に入った頃から、「反ユダヤ主義」の概念が徐々に変質していったことを踏まえ、著者は言う。

「かつては反ユダヤ主義と闘うことはエスニック・ナショナリズムと闘うことを意味していたが、今やその闘いは多くの場合、エスニック・ナショナリズムの暴走を正当化するために利用されている」

これを歴史の皮肉で終わらせてはならないだろう。ホロコーストの悲劇と犠牲を経て、「反ユダヤ主義」に反対することは、普遍的な意義を持つものとなった。しかしその政治的な利用が、その言葉が担う人類史的な意味を無にするものになりはしまいかという懸念が残る。