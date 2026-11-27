太平洋戦争末期、20歳の三島由紀夫は群馬県太田市の中島飛行機小泉製作所で召集を待ちながら、「最後の小説」のつもりで筆を執っていた。群馬県立土屋文明記念文学館（高崎市）で開催中の企画展「三島由紀夫のアオハル 中島飛行機からの出発」の記念講演会が11月15日に開かれ、同展を監修した三島由紀夫文学館館長の佐藤秀明・近畿大学名誉教授が「終戦前後の三島由紀夫」と題して講演。この時期に三島が受け入れた「宿命」という考えが、晩年の大作『豊饒（ほうじょう）の海』にまで通じていると論じた。（長野康彦）

佐藤秀明名誉教授

三島が勤労動員で同製作所に通ったのは昭和20年１月10日から２月４日まで。東大（東京帝国大学）法学部の学生だった。１カ月足らずで終わったのは、召集令状が届いたからだ。その間の１月14日に、20歳の誕生日を迎えている。総務部調査課文書係に配属された三島は、両親や学習院時代の友人らにほぼ毎日、葉書を書き送った。

両親宛ての葉書には、縦書きの小さな文字が20行以上にわたってびっしりと並ぶ。午前５時半に起きる工場の日課、手拭いが凍ってステッキのようになったこと、牛乳を飲みたいこと――。初公開を含むこれらの葉書を柱に、展示資料は計２１０点に上る。

20歳になれば、いつ召集されるか分からない。そうした心理状態の中、仕事の少ない職場で三島が書き進めていたのが小説『中世』だった。室町幕府の９代将軍・足利義尚（よしひさ）が若くして陣没し、父の義政がその死を嘆く物語だ。

佐藤氏は「読みにくくはないが、変な小説」としつつ、「宿命」という考えを入れると、読み解けると指摘。20歳で死ぬと思っていた三島にとって、死ぬまでになすべきことは小説を完成させることで、若くして死ぬ義尚に「自分を重ねていたことは疑い得ない」と述べた。

佐藤氏は著書『三島由紀夫 悲劇への欲動』（岩波新書）で、三島の生涯を通じて心身の根深い所から湧き出た、言葉になる以前の欲望や情念を「前意味論的欲動」と名付けている。三島自身が「悲劇的なもの」「身を挺（てい）している」と言い表した感覚のことだ。

佐藤氏は、開戦直後の三島は戦争に対して「ニュートラルな立場だった」とみる。勤労動員中も文学に夢中になっていて、戦争を「むしろ冷ややかにみていた」と分析。それでも召集は「避けられない運命」として受け入れていたと推察した。

召集令状の電報は２月４日午後10時に届いた。だがこの日、群馬の動員先から葉書を出していた三島は、夜には東京の自宅に戻っていた。佐藤氏は、令状が来る動きを事前につかんでいたのではないかと推測する。

本籍地の兵庫県で受けた入隊検査では、軍医の誤診によって即日帰郷した。

三島由紀夫著『豊饒の海』全４巻（新潮社）

結局、三島に「20歳で死ぬ宿命」は訪れなかった。だがこの体験は、晩年の『豊饒の海』４部作に影を落としている。20歳で死ぬ宿命を負った主人公たちの転生を、自分には宿命と呼べるものがないと自覚する本多繁邦が、年を重ねながら見届ける物語だ。学習院時代の恩師・清水文雄に宛てた書簡で、三島は「小生にとっては、これが終わることが世界の終りに他ならない」とつづっている。

人は普段、家族や人間関係という「横軸」の中で暮らし、一生という時間の「縦軸」を意識することは少ない。「横軸で生きている私たちに縦軸を考えさせるのが小説」だと佐藤氏は言う。昭和20年の三島には、その縦軸がなかった。あと何年生きられるか分からなかったからだ。佐藤氏はそう語った上で、「戦後日本は宿命というものを追い払ってしまった。それを三島は嫌悪したのではないか」と述べ、三島が受け取った宿命の意味を問い掛けた。

同館によると、講演会には定員１５０人を上回る約１７０人が詰め掛け、北は札幌、南は福岡から訪れた人もいた。

企画展「三島由紀夫のアオハル 中島飛行機からの出発」が開催されている群馬県立土屋文明記念文学館に掲げられた看板＝群馬県高崎市

会期は２０２７年２月７日まで。開館時間は午前９時半～午後５時（観覧受付は午後４時半まで）。火曜と12月28日～来年１月６日は休館。観覧料は一般５００円、大高生２５０円、中学生以下無料。