メアリー・カサットはフランスで活躍した米国人女性画家で、特に小さな子供への母親の優しい眼差（まなざ）し、母親の肌の質感などで感動を与えたことで知られる。フランスで60年間活躍した彼女は米フィラデルフィアの裕福な実業家の家に生まれた。また、日本への関心が高く、装飾性、遠近法、輪郭線の一筆描きなど、卓越した技法で作品を残した。（安部雅延）

「メアリー・カサット、独立の芸術家」展が２０２７年１月31日まで、パリのオルセー美術館で開かれている。没後１００年を記念する大規模な回顧展は、カサットが印象派の主要メンバーだったことを改めて示している。

メアリー・カサット作「緑の背景の母と子」（部分）、1897年 Ⓒオルセー美術館

19世紀末から20世紀初頭にかけて、大西洋の両岸で美術史に独自の地位を築いたこの先駆的な画家の、独立した画家として生きた証が作品に込められている。彼女自身、女性芸術家として、しかも外国の地、フランスで「独立」という言葉を好んだことが同展で理解できる。

社交界で活躍し、自宅で客をもてなし、劇場で楽しむ優雅な若い女性たち――現代社会を征服し、自立を主張する姿――を描いた彼女の作品は、自身の人生とも重なり合う。とはいえ、伝統を否定するリベラルな思想があるわけではなく、特に需要の高い「母と子の親密な絆」（現代版聖母子像）の絵画を専門とし、その分野で卓越した才能を発揮した。

西洋キリスト教の伝統絵画には「聖母子像」が好まれた。それを近代社会の女性と子供に置き換えて作品を描き続けた。女性や子供を描いた数々の屋外風景の背景には、１８９０年代初頭に取得したオワーズ地方の広大な庭に囲まれた城があった。アメリカ人ながらフランスの城の主だった。

フランス革命後の19世紀のフランスは、伝統や歴史を持たないアメリカ人にとって、歴史に根差しながらも自立した女性の生き方、芸術活動を追求する場でもあった。仏米の女性の参政権獲得（実際、フランスで女性参政権は１９４４年に獲得）にも熱心で、「国家の生死を左右するのは女性たちだからだ」と訴えた。

展覧会の中心は、メアリー・カサットの日本への強い関心を示す二つのカラー版画シリーズであり、彼女の卓越した技術力（印刷に必要な15回の刷り工程について、画家、カミーユ・ピサロは「彼女は間違いなく非常に熟練している！」と評した）を強調している。自身が購入したオワーズ地方の城には、カサットが設置した浮世絵のための印刷機があった。