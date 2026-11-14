伝統演劇を現代にどう生かす　渡辺 保 著『私の歌舞伎遍歴』歴史的な視点が批評に説得力　【時代と読む】

渡辺保著『私の歌舞伎遍歴』（小学館、２０１２年）

９月に死去した演劇評論家の渡辺保（たもつ）氏は、歌舞伎研究と劇評で大きな足跡を遺（のこ）した。

その劇評では、伝統演劇である歌舞伎を現代にどう生かすかが重要なテーマだった。『私の歌舞伎遍歴 ある劇評家の告白』（２０１２年、演劇出版社）は、渡辺氏の歌舞伎との関わりを辿（たど）りながらその歌舞伎観を凝縮して語っている。

渡辺氏の最初の歌舞伎体験は、戦時中、母親の実家、福島県の疎開先で『勧進帳（かんじんちょう）』のＳＰレコードを聴き、富樫（とがし）を演じる十五代市村羽左衛門の声の虜（とりこ）となったことである。羽左衛門は終戦の数カ月前に亡くなるが、著者は羽左衛門の『三人吉三（さんにんきちさ）』のＳＰレコードを買い、さらに他の役者の物も買って聞き比べ、その違いに気付く。そして作者の河竹黙阿弥（かわたけもくあみ）が初演役者の八代目岩井半四郎の芸風が生きるような人間を造形していることを知るようになるのだ。

近年の渡辺氏の劇評は、ホームページ「渡辺保の歌舞伎劇評」で、２０２１年１月から25年６月までの物を読むことができる。

25年５月には、歌舞伎座での八代目尾上（おのえ）菊五郎と六代目尾上菊之助の襲名披露興行を取り上げている。

渡辺氏は新菊五郎が演じる「弁天小僧」を、「なんでもないようで味わい深い」と評しつつ、目の縁に化粧した結果、妖気漂う具合になったとして、次のように注文を付ける。

「ご存じの通り弁天小僧の初演は五代目菊五郎で、その時五代目は十九歳だったという。その年配もかくやと思わせたのである。それに対して新菊五郎は怪し気な雰囲気を強調しすぎる」

ここでも初演の役者が批評の指標となっている。歴史的な視点が批評に説得力と厚みを持たせているのだ。

渡辺氏の批評家としてのデビューは『歌舞伎に女優を』であったが、これは女形を否定するものではないとし、その意図と提起した背景について説明している。これを書いた昭和30年代、六代目中村歌右衛門、七代目尾上梅幸（ばいこう）ら代表的女形の容色の衰えに危機感を覚える一方で「女形という方法の演劇的な意味が当時の演劇界では、私も含めてまったく理解されていなかった」と言う。この４年後、著者は『女形の運命』を書いて芸術選奨文部大臣新人賞を受賞している。

６歳の時、その舞台を観（み）て魅了された。六代目尾上菊五郎をはじめとして、初代中村吉右衛門、七代目坂東三津五郎（みつごろう）、六代目歌右衛門など歴史的な名優との出会いが語られる。より新しい役者では五代目坂東玉三郎、十五代目片岡仁左衛門（にざえもん）、二代目中村吉右衛門などが挙げられる。

二代目吉右衛門の芸については、著者自身の歌舞伎観と重ねてこう語る。

「一方で古怪な浄瑠璃（じょうるり）の世界に通じ、しかしその一方では現代の人間ドラマに通じている。（…）そのことが、歌舞伎を古典劇たらしめていると同時に現代演劇たらしめてもいるのである」

巻末の「渡辺さんへ三十問三十答」では編集者の質問に答えている。その一つに、「主君のために親が子を殺（あや）めるなど、現代の感覚からすると後味の悪さを感じるものがあるが、こういう感覚のズレが大きくなっていくことが今後の歌舞伎に影響を与えるか」という質問がある。これに対し渡辺氏は、「具体的には『菅原伝授手習鑑（てならいかがみ）』の『寺子屋』でしょう」として、次のように明快に答えている。

「松王丸が小太郎を殺したのは『忠義』のためですが、『忠義』はその時代の要求している『倫理』あるいは人間の『忠誠心』と考えれば、松王丸の行動は現代にも生きています」