宗教から読む古代の国造り　世界遺産「飛鳥・藤原の宮都」　仏教と神道、緩やかに結び付ける【宗教思想】

７月26日、韓国釜山（プサン）で開催されたユネスコの第48回世界遺産委員会で、「飛鳥・藤原の宮都（きゅうと）」が世界遺産リストに登録された。飛鳥は５３８年（５５２年説も）の公伝から仏教が最初に定着した地であり、宮中祭祀（さいし）は継承される一方で仏教が定着したため、神仏習合という日本的宗教の原型が形成された。そこで、古代国家の形成を宗教から読み解きたい。（多田則明）

蘇我馬子の墓とされる石舞台古墳＝奈良県明日香村

６世紀末から８世紀初めの飛鳥時代は、中国・朝鮮に対応しながら、豪族連合から中央集権の国家体制へと移行した時代である。わが国初の本格的な寺院である飛鳥寺は蘇我馬子（そがのうまこ）が蘇我氏の氏寺（うじでら）として５９６年に創建された。当時は塔を中心に東・西・北の三方に金堂があり、外側を回廊が巡る高句麗様式だった。本尊の飛鳥大仏は、顔は面長で、やや四角い輪郭をしており、大陸風で、首から下がぼやけているのは何度も火災に遭ったからである。創建当初から残っているものは顔の一部だけである。そのため日本最古の金銅仏なのに国宝には指定されていない。明日香村の石舞台（いしぶたい）古墳は馬子の墓とされる。

欽明（きんめい）天皇の娘で最初の女帝となった推古天皇は６０７年に小野妹子（おののいもこ）を隋に派遣し、翌年には留学生も送り律令（りつりょう）制や仏教を学ばせた。推古天皇は仏教を深く学んだ聖徳太子の影響を受け、５９４年に三宝興隆の詔を発布した。三宝とは「仏・法・僧」で、この詔により豪族たちは競って寺院を建立し、仏教の普及が進んだ。

さらに摂政に任命された聖徳太子は仏教を通じて国を統一し、豪族間の調整や意識改革を図ったとされる。世界的な美術史家で日本古代史に大胆な仮説を唱え、昨年４月に亡くなった田中英道は、「聖徳太子が神道という共同宗教に心の癒やしをもたらす個人宗教の仏教を取り入れた」（『日本創成史』）と述べている。仏教と習合することで神道は国と国民を支える宗教になったとも言えよう。

その後、隋が滅び、６１８年に唐が興った。帰国後、留学生らが中心となり、６４５年の乙巳（いっし）の変とそれに続く大化の改新が起きた。当時の朝鮮半島は高句麗・百済（くだら）・新羅（しらぎ）の三国時代で、日本は拠点としていた任那（みまな）を滅ぼした新羅と敵対関係にあった。

藤原宮跡の風景＝奈良県橿原市

推古天皇を継いだ舒明（じょめい）天皇が崩御し、中継ぎ的に即位したのが２人目の女帝・皇極（こうぎょく）天皇で、古代国家の基礎を築いた天智天皇と天武天皇の母である。乙巳の変は皇極天皇の目前で起き、中大兄（なかのおおえの）皇子（後の天智天皇）と中臣鎌足（なかとみのかまたり）が、横暴になった蘇我入鹿（そがのいるか）を殺害した。舞台となったのは入鹿が建設した飛鳥板蓋宮（いたぶきのみや）である。

６４５年に退位した皇極天皇が、難波宮で孝徳天皇が没した後、６５５年に斉明（さいめい）天皇として初めて重祚（ちょうそ）したのも板蓋宮である。壬申（じんしん）の乱に勝利した大海人皇子（おおあまのみこ）が６７２年に天武天皇として即位したのも同所である。

斉明天皇は唐・新羅連合軍に滅ぼされた百済を救援するため筑紫に赴くが、同地で没した。百済復興に派遣した６６３年の白村江（はくすきのえ）の戦いでは３万もの兵が惨敗した。唐の侵略に備え、天智天皇は都を海から遠い大津に遷（うつ）し、対馬や北九州、瀬戸内海沿岸に山城を設け、危機感を背景に中央集権体制を確立していく。

近鉄飛鳥駅から徒歩５分で高松塚古墳がある。そこから北に10分ほどで欽明天皇陵、山裾には亀形石造物や鬼の俎（まないた）など斉明朝の石の造形があり、やがて夫婦が仲良く眠る天武・持統（じとう）天皇陵がある。

橿原（かしはら）市にある藤原宮跡は持統天皇が中国の都城制度を取り入れて築いた日本初の本格的な都の中心となった宮殿跡で、記者が住む讃岐（さぬき）からも瓦が供給された。耳成山（みみなしやま）・香具山（かぐやま）・畝傍山（うねびやま）の大和三山に囲まれた風景は、今も変わらない。