西洋美術を鏡に本質浮き彫り　高階 秀爾 著『日本美術を見る眼』『日本人にとって美しさとは何か』　【時代と読む】

高階秀爾著『日本人にとって美しさとは何か』（２０１５年、筑摩書房刊、左）、同『日本美術を見る眼』（１９９１年、岩波書店刊）

東京大学教授、国立西洋美術館館長などを務めた美術史家の高階秀爾（たかしなしゅうじ）氏が亡くなって２年になる。高階氏は西洋美術研究に優れた業績を残す一方、日本の美術愛好家が西洋美術への理解を深めることに大きく貢献した。格好の案内書である岩波新書『名画を見る眼』正続２冊組は、半世紀にわたり版を重ねている。それらの功績により２０１２年、文化勲章を受章している。

高階氏は、日本美術にも深い造詣を持ち、日本人の美意識とは何かという問題意識を持ち続けた。『日本美術を見る眼』（１９９１年、岩波書店刊）、『日本人にとって美しさとは何か』（２０１５年、筑摩書房刊）は、日本人の美意識や東西美術交流に関する高階氏の思索の跡を辿（たど）るもので、専門の西洋美術を鏡とし、それとの比較によって本質を浮かび上がらせている。

客観的美より「心情の美学」

『日本美術を見る眼』の第一章「日本美の個性」でいきなり、日本人にとって美とは対象に属する性格ではなく、「あくまでもそれを感ずる人の心の中に存在するもの」と語り、「日本人の美意識の歴史のなかには、『心情の美学』とでも呼ぶべきものが重要な役割を演ずるようになる」と述べる。シンメトリーや黄金比などのギリシャ芸術の流れを汲（く）み、客観的、合理的原理によって美を捉える西洋との比較から、日本美術の特徴が浮かび上がってくる。

日本と西洋では物の見方に基本的な差があることは、西洋絵画に心酔してその日本における先駆者となった高橋由一やフランスに留学し洋画の伝統や技法を高度に習得した安井曾太郎（そうたろう）の作品にも見られる。

「洛中洛外図（らくちゅうらくがいず）」については、描かれた多数の人物や風景がそれぞれの対象に最もふさわしい視点で描かれていることを挙げ、このような東西の差は芸術に対する哲学の違いによるとして次のように語る。

「西欧芸術は『主体』――この場合は画家――を絶対のものとして、すべてを主体の視点の下に従属させようとする。日本の伝統においては、それとは逆に、客体――描かれたもの――が尊重され、それぞれの対象にふさわしい視点が採用されます」（『日本人にとって美しさとは何か』「東と西の出会い」）

東西交流については、『日本美術を見る眼』所収「ジャポニズムの諸問題」でフランス人の研究などを紹介しながら、ジャポニズムについての基本的な視点を提示している。日本の浮世絵などは、単なる異国趣味として捉えられたのではなく、モネなど印象派をはじめとする独立派の画家たちに、新しい美学を提示したこと、それが新しい芸術運動の触媒となったことを歴史的に辿っている。

高階氏の問題意識は、名所絵葉書（はがき）を見る眼にも表れる。西洋の名所絵葉書では、対象となる建物などを、余計なものを排除して画面いっぱいに捉えるのに対し、日本の絵葉書は、周囲の自然と一体となった建造物をモチーフとして捉えている。そこに西洋と日本の自然観や美意識の違いを見るのである。

収録された論文、エッセーは確かな学問的考察によるものだが、それだけではなく、素直で柔軟な感性が息づいている。高階氏のような学識・感性ともに優れた人を西洋美術、日本近代美術への案内者として持ったわれわれ日本人は幸福だったと言わねばならないだろう。