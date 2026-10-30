一流の文化人として出世　「武家のみやび―初代一関藩主田村建顕と和歌―」一関市博物館【文化】

岩手県の一関（いちのせき）市博物館で特別展「武家のみやび－初代一関藩主田村建顕（たけあき）と和歌－」が開かれている。

書や絵画をもとに江戸・京都とのネットワークを示した特別展示＝岩手県一関市の一関市博物館

戦う武将はよく取り上げられるが、田村建顕は和歌を含めた豊かな教養をもとに当代一流の文化人として立身出世し、幕府の三役の一つ、奏者番（そうじゃばん）を15年も務める活躍をした。

本展では、一関、東京、京都の研究者らが厳選した約１００点もの重要資料が、文化人の全国的なネットワークを浮かび上がらせている。豊富な書と和歌、絵、人物との往復書簡を公私にわたり幅広く紹介している。元禄期（１６８８～１７０４年）における大名と公家社会の和歌を通じた関わりや、公家文化の地方への移入・広がりが示される。

田村家が治める一関藩は、もともと仙台藩62万石・外様（とざま）大名伊達氏の支藩の藩主家であり、３万石の大名。田村家の祖先は坂上田村麻呂（さかのうえのたむらまろ）にさかのぼる名族である。

田村建顕（幼名・千勝）は４歳の頃、父親が陸奥（むつ）岩沼藩の大名に取り立てられたことで世子（せいし）（跡継ぎ）となった。９歳で元服して宗永と名乗り、４代将軍・徳川家綱にお目見えする。

父親が亡くなったことで22歳で家督を相続した。３年後には岩沼から一関に移封された。現在の一関市は、西は秋田県、南は宮城県に接し交通の要衝である。当時は現在の宮城県栗原市の一部も領有した。一関藩は明治維新まで続く。

宗永は幼少の頃から漢学のほか能、絵画、書、茶道、和歌、筝（そう）を修めた好学の藩主である。学問に秀でていたことから５代将軍・徳川綱吉に重用され、30代で奥詰（おくづめ）となり譜代（ふだい）の列に加えられた。翌年からは幕府の要職である奏者番に任命され、53歳で病没するまで15年余りも務めた。役職によって城主の列に加えられ、外様大名の分家大名としては異例の出世である。

ところで、展示では和歌を通じた人脈の親密さが強調されている。岡本宗好（むねよし）ら幾人かの師匠を得て、さらに冷泉家（れいぜいけ）、日野家といったそうそうたる公家歌人から、いわば通信添削を受け熱心に和歌を学び、全国規模の交友関係も得た。冷泉家の門人には老中・田沼意次（おきつぐ）、老中・松平（柳沢）吉安（よしやす）の子吉里（よしさと）の名前が含まれる。

徳川光圀（みつくに）とも和歌を通じた交流があり、さらに霊元（れいげん）天皇から直接和歌の添削を３度も受ける栄誉も得た。

建顕は53歳で病没したが、和歌を通しての京の公家との交流は子供も含めた歴代藩主に引き継がれ、家臣団にも浸透した。本藩である仙台藩との交流にも貢献した。同展は11月23日まで。

（伊藤志郎）