「シュルレアリスムとは私のことだ」　徹底した痛快な自己演出　サルバドール・ダリ『天才の日記』【文化】

「われわれの時代において、もっとも広大な精神性をもった天才である私、つまり現代の真の天才である私」。そう書いたのは、スペインの画家サルバドール・ダリ（１９０４～89年）である。『天才の日記』（二見書房）で、自らの「偏執狂的批判的方法」を掲げ、自分を天才と呼んではばからない。文章そのものがシュルレアリスムの世界で、超現実的で難解だが、読み進めるうちに痛快さが勝ってくるから不思議だ。

（長野康彦）

『天才の日記』の著者サルバドール・ダリ

ダリの自己神格化は徹底している。ルネサンスのラファエロらの名を並べ、「この書物を読めば、ひとりの天使の日常生活が他の人間たちのそれとは本質的に異なるものであることが分かるだろう」とまで言う。代表作『記憶の固執』に登場するぐにゃりと曲がった「柔らかい時計」は物質の崩壊を予言したものだと語り、皿のない目玉焼きなどとともに、ダリ流の宇宙創造説を築いてみせる。

ダリは同時代の芸術家たちに対し「シュルレアリスムとは、つまり私のことだ」「シュルレアリスムを生き続けさせているものは、ただ私ひとりである」と言い切った。政治的動機で左右されるグループの中では、誰も完全なシュルレアリストにはなれないと言い放ち、モダンアートを「唯物論的塵芥（じんかい）の残滓（ざんし）」と切り捨てる。自らをその救世主と信じる姿は、傲慢（ごうまん）を通り越して実に痛快だ。フランスの芸術家ジョルジュ・マチューは、そんなダリを画家である以上に「宇宙的な天才」と評した。

ユーモアも随所にある。ニーチェの『ツァラトゥストラはかく語りき』を読んで、３日でニーチェと同化し、消化し終えたという。残ったのは、この哲学者の人間像のある細部だけ、すなわち口髭（くちひげ）だった。本気とも冗談ともつかない、まさにダリらしい突飛な物言いに思わず笑ってしまう。

では、ダリは狂っていたのか。本人は「私と狂人との唯一の違いは私が狂人ではないことだ」と書いている。心理的錯乱を装う模擬行為は、シュルレアリストが繰り返した手法でもあった。１９２６年にマドリードの美術学校で、教師は無能で自分の作品を評定できないとダリが断言して放校された、という逸話も記されている。狂気のふりと本物の狂気の境目は、読んでいても分からなくなる。

サルバドール・ダリ コレクションが充実した諸橋近代美術館＝福島県北塩原村（長野康彦撮影）

しかし、その傍らにはいつも妻ガラがいた。ダリは「ガラがラファエロの描いた像と同じくらい美しい女性であることを神に感謝する」と綴（つづ）る。のちに彼女を聖母に見立てた宗教画を連作した。ガラはミューズ（ギリシャ神話の女神）であり、優秀なマネジャーであり、彼のすべてであった。日記には全編を通してガラへの愛と感謝が溢（あふ）れている。

天才と狂気は紙一重というが、ダリの場合、それを自ら演出していたようにも見える。自らを天才と言い続けることで、作品も人生も一つの芸術に仕立て上げたのだろう。

福島県北塩原村の諸橋近代美術館は、日本最大級のダリコレクションで知られる。２０２７年４月まで改修工事のため休館中だが、再開の暁には、日記で読んだ「シュール」で饒舌（じょうぜつ）な声を、作品の前で確かめてみたい。