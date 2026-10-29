国立公文書館「遊ぶ もののけ」が大集結！怪異のイメージ変遷迫る企画展

『日本山海名物図会』（左）と『水虎考略』＝22日午後、東京都千代田区の国立公文書館（石井孝秀撮影）

ハロウィーンを前に、国立公文書館（東京都千代田区）で「もののけ」をテーマとした企画展「遊ぶ もののけ ―妖怪と幻獣の江戸時代―」が開かれている。歴史的資料をもとに、古代から近代にかけて、さまざまな「怪異」が「もののけ」という姿を持つようになった変遷にスポットを当てた展示。



見どころの一つはカッパの姿の変化。江戸時代中期の『日本山海名物図会』（１７５４年）に登場するカッパは「河太郎」と紹介されているが、全身が毛で覆われているなど猿に似た姿となっている。しかし、60年以上後にまとめられた研究書『水虎考略』（１８２０年）では、現代人が抱くカッパのイメージにより近い姿で描かれている。

同展担当者は「（研究者が）水に関わる『もののけ』の逸話を集めた結果、各地に同じ『もののけ』がいるとされ、次第に『カッパ』という名称や姿かたちが集約されていった」と説明した。



また、妖怪研究が盛んに行われた江戸時代と異なり、それ以前は不思議な存在や現象が災厄の予兆として恐れられていたことを紹介するコーナーもある。異常気象が「怪異」と呼ばれたり、建物の破損を凶事の前触れと捉え、天皇が物忌みしていた記録も展示されている。「怪異」や「もののけ」の研究を続けた民俗学者・柳田国男の『遠野物語』も展示され、来場者の関心を集めていた。

同展は入場無料、12月６日まで。また、同館近隣の科学技術館ではコラボイベントとして、妖怪と災害の関連をまとめたパネル企画展「百鬼騒乱 ～災いと妖怪伝承～」が同期間に開催されている。