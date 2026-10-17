豊饒の海を取り戻すために　矢野 勲 著『日本の海から魚が消える』　【時代と読む】

矢野勲著『日本の海から魚が消える』（中公新書）

太古から日本人は四方を囲む海の恵みにあずかってきた。今もテレビでは地方の漁港を訪れて、美味（おい）しい魚介料理を紹介する番組がよく放送される。しかし実際は、地球温暖化や乱獲によって漁獲量は激減し、豊饒（ほうじょう）の海は今や瀕死（ひんし）の状態にある――。

矢野勲氏の新刊『日本の海から魚が消える』（中公新書）では、海洋動物培養学を専門とする著者が、日本の海が直面する危機の根本原因とそれへの対処策を提言している。温暖化がどのように海洋環境に影響し、魚たちにどんな変化が起きているか、個々の魚介類について詳しく語られる。

例えば、最近のサンマが、値段が高い割に小ぶりになり脂もあまり乗っていないのは、親潮の流れが弱まり東北・北海道沖が良い餌場でなくなったためだ。同じくスルメイカの漁獲量が激減したのは、秋季の産卵海域である北陸沿岸から東シナ海北部の海域の海面水温が２０００年以降１～３度上昇し、幼生の生存可能水温を超えたためだという。

シロザケも記録的な不漁が続いている。その理由も日本沿岸の海面水温の上昇によるものとみられる。本来、放流したサケの稚魚は故郷の川に戻ってくるはずだ。ところが、沿岸の海面水温の上昇で、日本の川ではなく、温度が低く適温のロシアの沿岸に向かっていくため、ロシア東方のアムール川やサハリンの沿岸で豊漁が続いているという。愕然（がくぜん）とさせられる現象が起きているのだ。

食文化の見直しも提言

温暖化とともに著者が大きな問題とするのが乱獲と密漁。とりわけクロマグロ、ズワイガニ、ハタハタなど産卵を目前にした雌を漁獲することである。ズワイガニの資源を元に戻したいなら、産卵前の雌も雄と区別なく底引き網で根こそぎ獲（と）るトロール漁を全面禁止すべきだと述べる。さらには、持続可能な漁業のためには、抱卵した魚を珍重する日本の食文化も見直す必要があると率直に述べている。

資源回復のためにノルウェーなど諸外国がどのような施策を実行し成果を挙げているかを紹介した上で、必要なら漁を全面禁止したり、漁獲制限をより厳格にするため、ＧＰＳ装置や監視カメラの搭載の義務化も必要だと提言している。

漁業者にはかなり厳しい提言であるが、かつて遠洋マグロ漁の監視任務に携わった経験を踏まえたものだ。それが米国やノルウェーでできて日本にできなかったのは、「漁業従事者の生活の糧である漁業へのこうした政策など、考えが及ばなかったのではないか」と述べ、こうした「恩情ともいえる国の政策」が結果的に漁そのものを消滅させていると考えるからだ。

豊饒の海を取り戻したいという一念からの訴えに聞こえる。

空気中の二酸化炭素の約３割は海洋に溶け込んでいる。その増加によって海水の酸性化が進むとどうなるか、これも深刻な問題だ。真珠が溶解し、生成されなくなる可能性があるという。

クジラが地球温暖化を防ぐために重要な役割を果たしていることが、最近の研究によって明らかになりつつあるというのも大変興味深い。

大気中の二酸化炭素を吸収する海洋の植物プランクトンを、クジラが繁茂（はんも）させるメカニズムなどが詳しく説明されている。

藤橋 進