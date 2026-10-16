母国の象徴的な山描く　パリで「セザンヌと私たち」展【フランス美術事情】

日本の富士山が最初に描かれたのは、平安時代の絵師・秦致貞（はたのちてい）によるものだそうだ。以来、江戸時代の葛飾北斎をはじめ、富士山を描かなかった画家は少ないと言えるほど、日本の芸術における源泉的なモチーフとして存在している。それをフランスに当てはめると、南フランス・エクサンプロヴァンスのサント＝ヴィクトワール山と言えるかもしれない。

「大きな松の木のあるサント＝ヴィクトワール山」セザンヌ作 １８８７ごろ ロンドン、コートールド美術研究所所蔵。（ｃ）photo Courtauld/Visuel de presse

フランス人画家のポール・セザンヌがサント＝ヴィクトワール山を描いたのは油彩と水彩、素描を合わせると80点以上に達し、そのうち油絵だけで30点に上ると言われている。同じモチーフにこれほどまでこだわった画家は西洋にも珍しい。フランスではプロヴァンスの文学や民話でも扱われている。

日本人の多くが富士山に特別な神聖さを感じるのと同様に、サント＝ヴィクトワール山の雄大な姿も完全にセザンヌの心を捉えた。その執着を知る手掛かりになる展覧会「セザンヌと私たち」展（27年１月７日まで）がパリのグランパレで開催され、連日多くの来館者を集めている。

ピカソなど20世紀の巨匠が尊敬するセザンヌは、多彩なモチーフに挑戦する画家ではなく、同じモチーフを何回も描いてモチーフの本質を極める画家だった。それはまるで修行僧や哲学者のようであり、疑念、落胆、問い掛けに彩られた絵画的かつ精神的な探求から作品が生み出され、後世の芸術家に決定時な影響を与えた。

中国共産党が実質的に政権を握る１年前にフランスに亡命した中国人画家ザオ・ウーキーは、「ピカソは私にピカソのように描くことを教えてくれたが、セザンヌは私に中国の自然を見ることを教えてくれた」と回想している。彼は「私は目に見えないもの、生命の息吹、風、動き、形態の生命、色彩の開花とその融合を描きたかった」とセザンヌからの影響を語った。

雄大な山に宿る神聖さと生命力、神話化された自然は、フランスの近代芸術の源泉となり、後に続く何人かの芸術家が、サント＝ヴィクトワール山に挑んでいる。それはまるで富士山の持つ神秘的な精神性を描き出そうとした多くの日本人画家にも似た挑戦だ。ただし、セザンヌは売れる絵をモチーフに選ぶような画家では全くなく、批評家にも理解されなかった。

同展では、サント＝ヴィクトワール山だけでなく、有名なリンゴをモチーフとした静物画や水浴の名画も展示されており、彼の追随者の作品も見られる。セザンヌは再創造の絵画革命を起こした画家であり、ゴーギャンやルノワール、マティスから、結果的にアメリカン・モダンアートのジャスパー・ジョーンズに至るまで具象から抽象に至る画家たちにインスピレーションを与えた。

（安部雅延）