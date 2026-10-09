遠藤周作『深い河』　日本人が求める神、宗教とは何か？　自らの人生への疑問描く【宗教思想】

今年９月に再放送されたＮＨＫ「こころの時代」の「没後30年遠藤周作遺作『深い河』をたどる」を見て、20年前に訪ねたインドのヒンズー教の聖地ヴァーラーナシー（ベナレス）を思い出した。

ガンジス川の中州で｜沐浴《もくよく》する人たち

『深い河』は１９９３年に発表された遠藤周作70歳の時の作品で、96年に没した遠藤の最後の長編小説となった。黒人霊歌「深い河」（ディープリバー）はイエスが洗礼を受けたヨルダン川を歌ったもので、表題は日本とヨーロッパとの「深い隔たり」を暗示している。物語は、それぞれの業を背負う５人のベナレスでの体験をたどりながら展開する。

美津子は学生時代に純朴な大津を誘惑し、捨てた。大津はフランスの神学校に留学し、美津子は愛のない結婚をする。美津子は新婚旅行で修道院にいる大津を訪ね、「美津子に捨てられて神の召命を聞いた」と告白する大津に戸惑う。帰国後、美津子は離婚し、病院のボランティアとして「愛のまねごと」を始め、大津がベナレスの修道院にいると聞き、ツアーを申し込む。

妻の看護をしていた磯辺は、がんを患った妻の遺言「必ず生まれ変わるから、私を探して」に導かれ、ベナレスに住む前世の記憶を持つ少女が妻ではないかと、ツアーに参加する。

ヴァーラーナシーのガンジス河畔

童話作家の沼田は、自分が手術を受けている時に死んだ九官鳥を、自分の身代わりだと信じている。ビルマ戦線で死んだ戦友の肉を食べた木口は、罪の意識に苦しみ、戦友の慰霊をしようと旅行に参加した。添乗員の江波は、病気に苦しみながら人間に乳を与え続けるチャームンダー女神を紹介するなどヒンズー教に通じていた。

「さまざまな宗教は皆同一の地点に集まる」という考えの大津は、神学校で異端と見なされ、最後にたどり着いたベナレスの教会で奉仕活動をするが、路上の死体をガンジス河（がわ）に運んだことで追放され、ヒンズー教の道場に身を寄せていた。

「この小説のなかには私の大部分が挿入されている」と「『深い河』創作日記」に記したように、宗教多元主義や汎神（はんしん）論、輪廻（りんね）転生、前世記憶など遠藤の多彩な問題意識が盛り込まれている。もっとも、結論を示すのではなく、いろいろな事例を出しながら、読者が自分で考え、深めるのを促すのが遠藤の作風である。

ガンジス河に面して建つヒンズー教の寺院

愛する母からお仕着せのように与えられたカトリックの信仰を、自分なりに仕立て直すのが遠藤の文学だった。フランスのカトリック文学を学ぶためホームステイした家族の信仰の深さを認めながら、善悪を峻別（しゅんべつ）する考えには隔たりを感じていた。善の中にも悪が、悪の中にも善があるのが人間の実相だからだ。

遠藤は人から隔絶したキリスト教の神やイエスにも違和感を抱き、人と共に生きている「同伴者イエス」を求めるようになる。代表作でハリウッド映画にもなった小説『沈黙』でそれを描いた。

私は浄土真宗の家に育ち、念仏ばあさんだった祖母の影響を受け、若い頃は親鸞（しんらん）に引かれながら、中年からは空海が好きになった。四国遍路の言葉にある「同行二人（どうぎょうににん）」は、一人で歩いていてもお大師さん（空海）と二人という意味で、まさに同伴者空海である。人それぞれだが、日本人が求める神、救い主とはそんな存在であろう。

キリスト教の直線的な善悪闘争史観、終末における再臨主による罪からの解放、天国での永生という世界観も私には合わない。人生経験からしても、悪から完全に解放されることはなく、日々克服していくしかないからだ。道元が看破したように、その日常的な努力こそが「救い」ではないか、と今では考えている。

（多田則明）