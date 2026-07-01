もとみやかをる追悼展、「内なる被服」を再展示　ミヅマアートギャラリー（東京）

もとみやかをるの作品「内なる被服」の隣に立つ中ザワヒデキ氏＝１日、東京都新宿区のミヅマアートギャラリー（豊田剛撮影）

美術家もとみやかをる（１９６３年～２０２２年）の追悼展が東京都新宿区のミヅマアートギャラリーで開かれている。もとみやは１９９０年代に美術家としての活動を始め、身体と環境の関係をテーマとしたインスタレーションを国内外で数多く発表した。



インスタレーションのコレクションのうち、完璧な形で保管されていた代表作「内なる被服」（２０００年／高橋龍太郎コレクション）が再展示されている。捕鳥網と約８０００個のマシュマロなどによって構成され、見る者を圧倒している。



美術家の中ザワヒデキ氏は、「２０２２年12月に急逝して以来、遺された作品や資料の整理に時間を要したが、高橋龍太郎コレクションやギャラリーの協力により本展実現の運びとなった」と説明。今後も、もとみやかをるの作品を展示していきたいと話した。追悼展は７月４日まで。