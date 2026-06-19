自宅に展示館まで建設　秋田県湯沢市　「まなぐ凧」は日本一　湯沢凧同好会会長・小野育朗さん

趣味が高じて自宅に「湯沢凧春風館」を作った小野育朗さん。凧作り体験も随時受け付けている

秋田県南部、湯沢市の小野育朗（いくろう）さん（76）は「湯沢凧（ゆざわだこ）」に魅せられ、自宅に展示館「湯沢凧春風（はるかぜ）館」までつくった。「全国の凧を巡った専門家から、湯沢凧は日本一と評価された」と誇る小野さん。夢は凧博物館の建設で、若い人への普及を目指す。

同市千石（せんごく）町の自宅車庫の２階に展示兼凧作り体験会場がある。壁から天井まで、自身の制作品から歴代の名品まで約２００点を公開。希望者には凧作り体験も行っている。

小野さんは湯沢凧同好会の会員と共に、毎年３月第３日曜日に市内で凧揚げ大会を実施。今年は幼稚園児を含め約１００人が参加した。市内の中高校で凧作り教室を開くが、大会参加者の減少が心配だ。

湯沢凧の大きな特徴は単純な骨組み。縦骨（たてぼね）が中央に１本、横骨３本が基本で、大きくなっても添え骨として横骨が増えるだけ。シッポは付けない。釣り糸も簡単で、縦骨と横骨の交点のみ。弦に付けた紙が美しい音色を鳴らす。１本の揚げ糸の操作で左右回転、大回転、急降下など自由自在に動かせるが、同時に作るのが日本一難しい。

小野さんは８歳の時、湯沢公民館主催の第２回凧揚げ大会の子供の部で２位となった。凧は近所の名人からもらったものだった。

中学生からは自分で作り、ほぼ60年間、歴代名人の凧を見本として和紙に凧の絵を描き、竹で骨組みを作り糸を付け、凧を揚げ続けてきた。家屋の取り壊し時には譲ってもらうなど、凧の収集も続けている。

秋田藩の北家・角館と共に、湯沢は南家（みなみけ）としてかつては城があった。下級武士の内職として始まった凧作り。足軽であっても文字を書くため、凧の絵も勢いがある。

凧揚げの歴史は約３００年。

湯沢凧は「武者絵」と「歌舞伎絵」も多いが「代表は、まなぐ凧」と小野さん。

「まなぐ」とは秋田弁で「目」の意味。図柄は写真のように墨一色で左右対称に描く「鬼女（きじょ）」で、目を見開き、牙を持つ大きな口からは歯と舌まで見える恐ろしい形相。ツツガムシ退治を祈願する顔絵といわれる。70年近く湯沢凧の魅力に惹（ひ）かれ、仲間と普及活動を行ってきた小野さん。来春の第70回記念大会までは会長を務めるが、新潟市や愛媛県五十崎（いかざき）、滋賀県東近江（おうみ）にあるような凧博物館の建設が夢だ。

凧作り体験の問い合わせは電話＆ＦＡＸ ０１８３（７３）９４２８。

（伊藤志郎）