「心の修行塾」を主宰　大日寺住職　大栗 妙喜さん　経典を基に『躾（しつけ）読本』刊行

大栗妙喜さん

人間の魂は生き続ける

東京都渋谷区の小田急線代々木八幡駅の近くに大日（だいにち）寺（じ）がある。住宅街の中にお堂があり、２階のベランダに弘法大師像が見える。ドアを開けるとそこが仏間だ。

高野山真言宗の大僧正で伝燈大（でんどうだい）阿闍梨（あじゃり）であった前住職の大栗道榮（おおぐりどうえい）さんは遷化して、副住職だった大栗妙喜（みょうき）さんが住職を務めている。

「心の修行塾」では経営者や若者や主婦を対象に密教講座を開き、僧侶になるためのコースもある。重視しているのが「躾（しつけ）」で、今回『躾（しつけ）読本』を刊行。経典を基に平易な言葉で教えを述べたもの。カラー版の月刊新聞「おといれだより」にも「真・日本人の躾」と題する記事がある。

大日刊行会から出版された『躾（しつけ）読本』

妙喜さんは言う。「日本人は身を美しくするのが大好き。それを躾と言い、日常生活を仏典と関連させて語っています」。それにしても「おといれだより」とは。

「大栗は困ったことがあると本を持ってトイレに入るのです。１時間も、２時間も。トイレは一人きりになれる所で、そこで勉強してほしいと、この題名を付けたのです」

道榮さんには『こばなし法話集』（国書刊行会）をはじめ１００冊以上の著書があった。子弟の問答形式で綴（つづ）られ、落語のような楽しさがあったが、分かりやすい言葉で語ることに腐心していた。

『躾（しつけ）読本』の冒頭にこうある。

「空のように広い心と／海のような深い心と／ダイヤのような固い決意で／宇宙を照らす光のように／すべての人の利益のために／修行する」

イラストがある。海辺の景色で、遠くに陸が見え、朝日が昇ってくる。道榮さんの絵だ。「一、朝に思う。今日一日…」のページには十一面観音菩薩があり、特に人物画に卓越した画才を見せた。

道榮さんの文学の師匠は、作家の故・森敦（もりあつし）。「ご本尊さまへの手紙として思いのままに書きなさい」と助言を得て、２人は生涯交流を続けた。

妙喜さんは道榮さんの思想を伝えようと活動を続けている。それを一言で言うとこうだ。

「地球は終わっても人間の魂は生き続ける。そのための人間の魂作り」

道榮さんは亡くなる前「おといれだより」に座右の銘を掲載した。「生き抜けよ！」と。

「生き抜くというのは、今生だけでなく、死んで生まれ変わった時、どんな生き方をするのか準備しておけよ」という意味だ。

妙喜さんは生きるという文字を示した。横線が三つある。これは下が過去世で、中が現在、上が未来で、縦の線が貫いている。

「三世が続いていてレッツゴー」

折り畳み式の『躾（しつけ）読本』の裏側には「生涯計画表」があり、「一年」「一才」とあり月ごとの空欄がある。

「一生涯の計画表です。こうなりたいと具体的に書き込んでいくのです。密教を学んでいくと自分の天命というのが分かってきます。自分の役割が何か、どう生きたらいいのか。誰でもその声を聞くのですが、多くの人は聞いていない」

大日寺は１９７７（昭和52）年の建立で、２人で建てた。妙喜さんは夫で師匠の道榮さんから密教を学んで82年に得度。株式会社大日刊行会を経営していて、和尚の著書や僧侶向け教本などを製作販売している。『躾（しつけ）読本』もここから出され、解説書も準備中だ。

大日刊行会＝〒１５１―００５３ 東京都渋谷区代々木５の５の４ 電話０３（３４６５）５３５１。

（増子耕一）