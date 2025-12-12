日本最古の会堂 神戸シナゴーグ　ユダヤ難民を救った小辻節三　中継地としての役割果たす【宗教思想】

関西地域に住むユダヤ人の拠点となっている神戸シナゴーグ（兵庫県神戸市）

神戸市中央区北野町に、関西に住むユダヤ人の拠点である神戸シナゴーグがある。１９３７（昭和12）年に設立された日本最古のシナゴーグ（会堂）で、第２次世界大戦中にはユダヤ人難民受け入れの拠点として機能した。

１９３３年、ヒトラー政権のドイツではユダヤ人に対する迫害が強まり、第２次世界大戦が始まると、ドイツ国内や占領地のユダヤ人は拘束され、強制収容所に送られた。40年７月、ドイツ占領下のポーランドからリトアニアに逃げてきたユダヤ難民は、出国に必要なビザを取得しようとしていた。当時、リトアニアを占領していたソ連は、各国政府に在リトアニア領事館・大使館の閉鎖を求めたため、業務を続けていた首都カウナスの日本領事館に、ユダヤ難民が殺到したのである。

当時、在リトアニア日本領事代理であった杉原千畝（ちうね）は、外務省にビザ発給の許可を求めたが、認められなかった。外務省は38年にユダヤ人難民に対するビザ発給を「好ましくない」とする訓令を出し、40年には「行先国での入国手続き完了と旅費証明を条件に厳守せよ」と指示していた。

このままではユダヤ難民は収容所に送られ、殺されてしまうと考えた杉原は、人道的な見地から、40年７月末から領事館閉鎖までの約１カ月間に、主にポーランド系ユダヤ人の通過ビザを、本国の指示に抗（あらが）って発給し続けた。その数約６０００。後に「命のビザ」と呼ばれる。

ビザを手にしたユダヤ難民の多くはシベリア鉄道でウラジオストクに向かい、船で福井県の敦賀港などに着いた。彼らの多くは、神戸のユダヤ協会を頼り、少なくとも５０００人を超えるユダヤ難民が１９４０（昭和15）年から１９４１（昭和16）年にかけて神戸に滞在したという。

神戸電子専門学校の石垣に掲げられたユダヤ難民支援の歴史を解説する案内板

ユダヤ難民がいたのは、北野・山本地域に集中している。山本通１丁目にあったユダヤ協会が衣食住の世話をし、難民の心のよりどころとなっていたからである。現在は神戸電子専門学校がある辺りで、同学園の敷地内にある石垣は、ソ連（当時）経由で神戸に逃れてきたユダヤ人を支援する施設に使われていたもの。

来日したユダヤ難民の滞在日数は長くて10日間。その間に目的国のビザを取得し、船便を確保しなければ、強制送還されてしまう。そんな彼らの窮地を救ったのがヘブライ語学者の小辻節三（せつぞう）だった。

１８９９（明治32）年、京都の賀茂神社の神主の家に生まれながら聖書に関心を持った小辻は明治学院大神学部に進み、旭川の教会の牧師になる。牧場主の娘・美禰子（みねこ）と結婚し、娘に恵まれるが、キリスト教の教義に疑問を感じ、旧約聖書を学び直すため家族とアメリカに留学。ヘブライ語を覚えユダヤ教を学び、パシフィック大学で博士号を得た。

帰国し、銀座で聖書原典研究所を開いた小辻は、その３年後、南満州鉄道の松岡洋右（ようすけ）総裁から、ユダヤ人対策の総裁アドバイザーに招かれた。

１９４０（昭和15）年11月、神戸のユダヤ協会から小辻に切羽詰まった書状が届いた。問題は、ユダヤ難民のビザ延長と、通過ビザを持たない難民の入国である。小辻は外相になっていた松岡に相談し、神戸市がビザの延長を認めれば政府は黙認するとの確約を得る。当時、ビザの扱いは自治体で窓口は警察署だった。

小辻は義兄の支援で、接待も交え警察幹部を説得し、人道的配慮によるビザ延長を取り付けた。これにより、ユダヤ難民はアメリカなどへの出国が可能になったのである。後に小辻はユダヤ教に改宗し、没後、遺体はイスラエルの墓地に埋葬された。杉原千畝の「命のビザ」はこうして引き継がれたのである。

（参照・山田純大著『命のビザを繋いだ男』ＮＨＫ出版）

（写真と文・多田則明）