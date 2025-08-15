「終戦80年」を映画で振り返る　未来信じ懸命に生きた日本人戦災孤児が出演

神保町シアター『終戦80年』企画のポスター（部分）、『蜂の巣の子供たち』のスチル写真が用いられている

清水宏『蜂の巣の子供たち』など

戦後80年の夏、東京・神保町シアターでは、「終戦80年 映画で振り返る――『戦後』を生きるということ」と題して16作品を上映した。先の戦争そのものではなく、戦中戦後の庶民の生活の中に、戦争の傷跡を観（み）ようという企画だ。

戦争未亡人、原節子が主役の小津安二郎の『東京物語』、同じく戦災孤児を巡る長屋の人情劇『長屋紳士録』などの名作だけでなく、あまり観る機会のない清水宏監督『蜂の巣の子供たち』（１９４８年）、五所平之助監督『煙突の見える場所』（１９５３年）なども上映された。

『蜂の巣の子供たち』は、一人の復員兵（島村俊作）が下関の駅で偶然出会った戦災孤児たちと大阪の児童施設まで旅をする物語。出演した子供たちは、清水監督が実際に引き取って面倒を見ていた孤児。冒頭、「この子供たちに見覚えのある方はいませんか」とスクリーンいっぱいの文字が目に飛び込んでくる。実は孤児の親探しの目的をもって、清水監督が私財を投じて作った映画なのだ。

孤児たちは大人びた、ませた言葉を使ったりするが、やはり子供。サイパン島から引き揚げる途中母親を亡くした子は、海を見るといつも母のことを思って泣く。その子が病気で亡くなったりするが、それでも孤児たちは逞（たくま）しく前向きに旅を続ける。

『煙突の見える場所』は、実際は４本なのに、ある所からは２本に見えたり、別の所からは３本に見えたりする「お化け煙突」の見える東京の下町が舞台。互いに戦争で家族を亡くし再婚した中年夫婦（上原謙と田中絹代）の元に見知らぬ赤ん坊が預けられる。激しく夜泣きする赤ん坊巡る騒動は、２階に間借りする税務署官吏の芥川比呂志、高峰秀子も巻き込んでゆく。

そんな騒動を通して理解を深めた夫婦、結婚の約束をする芥川と高峰。結末は彼らの明るく幸福な未来を予感させる。２作とも戦争の傷を負いながらも懸命に生きる人々の姿が印象的で、不思議な明るさに満ちている。

急病の子供の入院費を工面するために１度だけ売春した妻（田中絹代）と帰還してそれを知った夫（佐野周二）の葛藤を描いた小津作品『風の中の牝鶏』（１９４８年）は、全体のトーンは暗いが、最後に夫は妻を許し、未来に向かって歩みだす。傷を負いながらも懸命に生きた人々によって戦後の日本が作られたことを忘れたくない。