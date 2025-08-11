【昭和100年を読む】８月15日の精神史的意味　長谷川三千子著『神やぶれたまはず』

戦いに負けて勝った日本

長谷川三千子著『神やぶれたまはず』（中央公論新社）

80回目の終戦記念日が近づいてきた。先の大戦を回顧するさまざまな新聞、テレビの報道や出版が盛んだ。戦争体験者が数少なくなる中で、その体験を伝えるのは当然だろう。しかし、その出発点となった８月15日の昭和天皇の終戦の「玉音放送」を聞いた日本国民の経験を正面から取り扱ったものはあまりない。

そんな中で、哲学者・評論家の長谷川三千子氏が２０１３年に上梓（じょうし）した『神やぶれたまはず』（中央公論新社）は、その精神史的な意味を掘り下げている。「昭和二十年八月十五日正午」の副題を持ち、終戦80年に際して改めて読んでおきたい一冊だ。

文芸評論家・桶谷秀昭氏の名著『昭和精神史』『昭和精神史 戦後篇』について論じた月刊誌の論文「『昭和精神史』考」が元になっている。桶谷氏の指摘や問題提起に独自の考察を進めるのである。

河上徹太郎が終戦の御放送の直後の「あのシーンとした国民の心の一瞬」に注目し、「あの一瞬の如き瞬間を我々民族が曽て持つたか、否、全人類の歴史であれに類する時が幾度あつたか」と述べたことを桶谷氏は取り上げた。著者はその瞬間の謎をさらに掘り下げる。

考察を進めるに当たっては、桶谷氏と同様、本土決戦を前に死を覚悟していた吉本隆明、そして三島由紀夫の終戦体験が重要な指標となる。特に敗戦に際し「神の死の恐ろしい残酷な実感」を覚えた三島由紀夫の問題作『英霊の聲』の分析が重要な意味を持つ。この作品で、天皇のいわゆる「人間宣言」に対して、特攻隊員の英霊が「などてすめろぎは人間（ひと）となりたまひし」と恐ろしい呪詛（じゅそ）の大合唱を唱える。

著者は、三島が求めていたのが、陛下の御馬前での死による「神人対晤の至高の瞬間」であったこと、英霊たちの鬼哭（きこく）は三島自身のものであることを明らかにするのである。その分析・考察は、スリリングで、三島文学の本質を衝く重要な指摘だ。

本書のタイトル「神やぶれたまはず」は、大東亜戦争の敗北を日本の神々の敗北と捉えた折口信夫が戦後間もなく発表した詩「神 やぶれたまふ」への反措定として掲げられているが、それは最後の第十章「昭和天皇御製『身はいかならむとも』」において見事に立証される。

昭和天皇は自身の身を顧みず死を覚悟してポツダム宣言を受諾された。ここにおいて上からの愛民、下からの忠義という日本の国体の精華が現れたのである。著者は次のように締めくくる。

「折口信夫は、『神 やぶれたまふ』と言つた。しかし、イエスの死によつてキリスト教の神が敗れたわけではないとすれば、われわれの神も、決して敗れはしなかつた。大東亜戦争敗北の瞬間において、われわれは本当の意味で、われわれの神をえたのである」

日本は、まさに負けて勝ったとの思いが湧いてくるのである。

（特別編集委員・藤橋 進）