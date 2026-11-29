トップコラム剣の心をたずねて（第７回） 鹿島新當流 「人を生かす道なり」 コラム 剣の心をたずねて（第７回） 鹿島新當流 「人を生かす道なり」 タグTOP NEWS2会員向け剣の心をたずねて連載 2026年11月30日 08時25分 By 編集部 XLINEFacebookEmailPrint 「兵法は東国から」と言われる。前回掲載の天真正伝香取神道流（てんしんしょうでんかとりしんとうりゅう）（千葉県）とともに、剣聖・塚原卜伝（ぼくでん）が鹿島神宮（茨城県）で一千日の修行を経て感得したとされる鹿島新當流（しんとうりゅう）の２流は、日本武道の源流となった代表的な流派である。無敗の剣豪とも称される流祖・塚原卜伝の生涯に触れつつ、鹿島新當流の極意に込められた「平和思想」を求めて鹿島の地を訪れた。【...全文を読む】 🔒こちらの記事は会員向け記事です。 XLINEFacebookEmailPrint 前の記事軍民両用技術の研究盛んに【上昇気流】 人気記事 コラム 沖縄の出生率が高いワケは？ コラム 戦艦三笠の活用を【上昇気流】 コラム 名前を漢字で書けますか？ 韓国から コラム 謎の光の正体は？ コラム ビックリな日本車の値段 ネパールから コラム 「神の目」欲しいＷ杯【上昇気流】 コラム 軍民両用技術の研究盛んに【上昇気流】 コラム 【昭和100年を読む】田中角栄著『日本列島改造論』 今に通じる構想と提言 新着記事 コラム 軍民両用技術の研究盛んに【上昇気流】 コラム 高市〝姉御〟はどう動く【上昇気流】 コラム いにしえの日本を考える（22）浄土真宗（日本十三宗⑧）弱さ自覚した人間が慈悲の対象 コラム 激戦区に挑む日系カフェ１号店 タイから コラム 中国、米弱体化へ工作加速 議会諮問機関が警告 コラム 山内容堂の失言【上昇気流】 コラム １億ウォン狙う「修能パパラッチ」 コラム 数の子を食べるオオカミ【上昇気流】 TOP記事（全期間） コラム 彬子殿下の日本美術愛【上昇気流】 コラム 【政界一喝】玉木氏は若者を一層覚醒させよ コラム 名前を漢字で書けますか？ 韓国から コラム 沖縄の出生率が高いワケは？ コラム 心に響く琉球音階 コラム 【政界一喝】安倍派報道の屈辱に負けるな コラム 新幹線「こだま」活用のすすめ 年末年始はストレスフリーで帰省を コラム うちなータイムの原因は？