将来の防衛装備開発を目指し、大学や企業の研究者に資金提供する防衛省の「安全保障技術研究推進制度」。その今年度募集で大学の応募が２９１件と、昨年の１２３件から倍以上に増え、採択案件の６割を大学が占めた

これまでおかしな話だが、日本学術会議は、大学が防衛省からの資金を受け取ってはいけないという空気をつくってきた。資金受け取りの可否は大学、研究者が判断すべきで、やっと学問の自由を貫ける時代になったという印象だ

人工知能（ＡＩ）、量子技術、宇宙通信などの最先端技術は汎用性があり、もともと民生用と軍事用の境界線がない。大学の研究は最先端技術も対象であるから、むしろ得意分野である

安全保障技術研究推進制度への参加は大学経営に必要な実績と資金を引き出す意図もある。研究の側面から「産官学」の共同作業を進める機会にもなろう。明治時代には、日本でも産学間の交流が積極的に進められ、製鉄や医薬品などの技術が大きく育った。再び、その契機になることを願いたい

一方、この制度と直接関係はないが、近年は大学発スタートアップが急増している。２０２３年度は４２８８社と前年度比５０６社増で地方大学発の起業も広がっている

研究成果を素早く実用化、事業化できるようにベンチャー企業とのつながりを持てば、大学は研究開発のさらなる資金確保も狙える。大学が社会に「打って出る」チャンスが来ている。