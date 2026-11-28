アジア太平洋経済協力会議（ＡＰＥＣ）首脳会議では、高市早苗首相がホスト国の中国から受けた待遇がとりわけ注目を浴びた。日本だけを標的にした冷遇だとか、首相はよく耐え毅然（きぜん）と振る舞ったなどと論評がかまびすしかった。

ＡＰＥＣ首脳会談の場で中国・習近平国家主席に挨拶する高市早苗首相、2026年11月19日、首相官邸公式サイトから

史上初の米中露首脳会談も合わせ、改めて世界は大国、いやヤクザの大親分が取り仕切ろうとする場だとも思う。３首脳の無法な言動は批判を浴びるが、会談では極道なりのルールがあるのか。それぞれにキャラが立っていた。

何だか、岩下志麻さん主演の映画『極道の妻たち』を思わせる場面ではある。日本「高市一家」を預かる早苗姉御が、力も数段上の男の大親分を相手に立ち回って自分の「シマ」を守ろうとする。そんな悲壮感さえ漂う。

頼りとするトランプ親分は自らのレガシー（政治的遺産）を誇示するため、習近平、プーチン両親分と事を荒立てたくない。まずは米国一家の安泰が優先だ。

そんな日米両一家の距離感を逆手に中露両一家の脅しが続く。だが、その「圧」は高市一家の実力を強化することにもなる。武器禁輸の事実上の撤廃をはじめ防衛力の増強、経済・産業の復活など「日本を強く豊かに」する政策が次々と出てくる中で中露には焦りもある。

一家内では、率先して姉御支持を明確にした小泉進次郎防衛相が懐に匕首（あいくち）を忍ばせる。そう言えば、小泉氏にも〝任侠〟の血が流れている。顧問役の麻生太郎自民党副総裁も控える。一家内の結束こそ重要な局面だろう。