前回は、法然上人（ほうねんしょうにん）が開いた「浄土宗」についてお伝えしました。法然上人は、身分や職業、能力の違いにかかわらず、「阿弥陀（あみだ）仏の本願を信じ、南無（なむ）阿弥陀仏と念仏を称（とな）えれば、誰にも往生の道は開かれている」と説きました。

今回の「浄土真宗」は、法然上人の教えを受け継いだ親鸞聖人（しんらんしょうにん）が、その意味をさらに深く考えた教えです。法然上人の教えを、どのように深めたのでしょうか。

■比叡山で20年間修行した親鸞

親鸞聖人は１１７３年、京都の日野に生まれました。９歳で出家し、約20年間、比叡山で修行と学問を重ねました。しかし修行を続けても、自らの欲望や怒り、迷いを断ち切れないという苦悩を抱えていたと伝えられます。

悩みを抱えた親鸞は29歳で比叡山を下り、京都・六角堂に百日間の参籠（さんろう）を志しました。その後、吉水で教えを説く法然上人を訪ね、阿弥陀仏の本願を信じて念仏する道に出会います。

親鸞にとって、法然上人との出会いは人生の転機でした。後の『歎異抄（たんにしょう）』には「たとえ法然上人にだまされ、念仏して地獄に落ちても後悔はない」と書かれています。

■浄土真宗は何を信じるのか

浄土真宗の本尊は阿弥陀如来です。よりどころとなる経典は、浄土宗と同じく『無量寿経』『観無量寿経』『阿弥陀経』の「浄土三部経」で、特に親鸞は『無量寿経』を重視しました。

そして親鸞が教えを体系化した主著が『顕浄土真実教行証文類』、通称『教行信証』です。浄土真宗では「教行信証」の草稿を書き上げた１２２４年を立教開宗の年としています。しかし、親鸞聖人自身がその年に独立宗派をつくったわけではありません。親鸞聖人の没後、同年が立教開宗の年と定められました。

現在の浄土真宗には複数の宗派があり、総本山は一つではありません。代表的なのが、浄土真宗本願寺派の西本願寺と、真宗大谷派の東本願寺（真宗本廟）です。

■法然上人を信じ切った親鸞

親鸞は師の法然上人を生涯敬い、その専修念仏を信じ続けました。そして、念仏も信心も阿弥陀仏から頂くものと捉え、「本願他力」の教えを死ぬまで徹底しました。

比叡山で修行した親鸞は、自分の煩悩（ぼんのう）を断ち切れないという苦悩を抱えていたと伝えられます。そんな無力感と絶望感の中の親鸞に、法然上人の念仏の教えは一筋の光となったのでしょう。親鸞聖人は、最初から阿弥陀仏が煩悩を抱えた私たちを救おうとしてくださっている、その本願を信じて身を委ねることが大事だと考えたのです。

悪人正機 愚禿親鸞の真意

「悪人正機（しょうき）」は、『歎異抄』第３条の「善人なほもて往生をとぐ、いはんや悪人をや」に表れた教えです。ここでいう「悪人」とは、悪事を重ねる人ではありません。「悪人の方が偉い」「悪事をしてもよい」という意味ではありません。

悪人とは私たちのことで、自らの煩悩を断ち切れず、執着や苦悩を重ね、善行すら何もできない凡夫（ぼんぷ）のことです。欲もある。腹も立つ。嫉妬もする。人を傷つけてしまうこともある。

「悪いことをしてしまった」という後悔や苦しみ、もしくはそこに至るまでの苦悩や煩悩を理解し反省、懺悔（ざんげ）してこそ、仏の慈悲が分かるということだと私は考えています。善いことも何もできない。そうした自分自身の弱さや無力さを自覚した人間こそ貴いという意味ではないでしょうか。

反対に、「自分は正しい」「自分は善人だ」「自分は偉い」と思い上がれば、神仏にすがろうという敬虔（けいけん）な考えは思い浮かばないでしょう。自分自身が苦しみ抜いた親鸞聖人だからこそ、阿弥陀仏の本願にすがる道を深めたのだと思います。

■「非僧非俗」―生活の中で仏道を生きる

親鸞聖人は１２０７年、法然門下への弾圧、いわゆる「承元の法難」によって35歳で僧籍を奪われ、越後へ流罪となりました。また、恵信尼（えしんに）と夫婦として暮らし、６人の子供をもうけ、家庭生活を送りながら仏道を歩みました。

僧侶としての身分を奪われても仏道を捨てなかった親鸞は、自らを「非僧非俗」―僧にあらず、俗にあらず―と位置付け、「愚禿（ぐとく）親鸞」と名乗りました。

「非僧非俗」は、流罪による僧籍剥奪を背景とする言葉です。僧侶の資格を失っても仏弟子として生きる姿勢が読み取れます。「愚禿」は、自らの煩悩を断ち切れない愚かな凡夫だという自覚を表したものです。

親鸞聖人のすごいところは、妻子と暮らしながら、自分の煩悩や執着を謙虚に見つめ、念仏を信じ、仏道を歩み続けたことです。その生き方は、私たちに大きなメッセージを残しています。

なお、親鸞聖人の没後６００年以上を経た１８７６年11月28日、明治天皇から「見真（けんしん）大師」の大師号が贈られました。

■現代の私たちに浄土真宗が教えること

親鸞聖人の教えから学べるのは、自分の弱さを認め、謙虚に生きることだと思います。親鸞は「愚禿」と自称し、自らを煩悩に満ちた凡夫として見つめました。

煩悩や執着に苦しんだ親鸞聖人は、「人間の弱さを正面から見つめ、自力ではとうてい悟れない事を理解し、素直に阿弥陀仏の本願に身を委ねること」を説いたのではないでしょうか。

自分の弱さや限界を認めれば、理不尽な出来事にも思い上がらずに向き合えるかもしれません。自力の限界に気付くのに、お金や高い身分は必要ありません。また、他人も同じく煩悩を抱えた存在だと分かれば、もっと優しく、思いやりをもって接することができるのではないでしょうか。

次回は、日本十三宗の第９回として、禅の世界に入り、栄西禅師が伝えた「臨済宗」について解説したいと思います。