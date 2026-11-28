日本で１０００店舗以上を展開するコメダ珈琲店が、このほどタイ１号店をバンコクにオープンした。

直営店を出したのは、ビジネス街のアソーク地区だ。観光客ではなく、若いビジネスパーソンに的を絞った。確かに彼らを常連客として取り込めれば、タイ進出に弾みがつく。

だがバンコクのカフェは、スターバックスだけでなく、南国の緑豊かな庭園カフェやプールサイドカフェなど多彩で、８時間かけて巡る観光客向けカフェツアーも人気だ。タイは人口当たりのカフェチェーンの数が、日本の３倍に達する。

そうしたカフェ激戦区に、コメダ珈琲店はあえて飛び込んだ。勝負の要となるのは朝、タイ限定メニューの粥（かゆ）がバンコクの人々に受け入れられるかどうかだろう。中華系も多いバンコクでは、朝粥専門店もあるなど粥の味へのこだわりは強いものがある。そうした肥えた舌を持つ人々を納得させられる粥になるかどうかが、固定客をつなぎ留めるポイントになるだろう。

無論、日本で出している「コメダブレンド」を中心としたラインアップのほか、ドリンクを注文するとトーストやゆで卵が無料で付く「モーニングサービス」やデザート「シロノワール」も提供する。

バンコクには吉野家や大戸屋、スシローなど「食の日本」はほぼ揃（そろ）う。駐在邦人も多いし、日本好きのタイ人も多く、潜在市場は大きなものがあるに違いない。ただコメダ珈琲店のビジネスモデルはフランチャイズだから、直営１号店の評判如何（いかん）が、店舗運営加盟者の多寡を決定する。１号店はコーヒー以上に苦いかもしれない道を何としても切り拓（ひら）かないといけない。（Ｔ）