政治家の失言もいろいろだ。中には「受け」を狙って失敗するケースも多い。が、歴史上とりわけ有名なのは、土佐藩主山内容堂の失言だ

山内豊信の肖像（Wikipediaより）

幕末の慶応３年12月９日（１８６８年１月３日）に開かれた小御所会議で、容堂が酔った勢いで天皇の幼さに言及したのが失敗だった

これを耳にした岩倉具視が烈火のごとく怒った。「今ここにおられる天皇は有能な人物である。慎みなさい」と迫った。酔っていたこともあって、容堂は取り乱して、その後の会議は岩倉主導となってしまった

それが結果として、王政復古の流れを進めた。飲酒中の１人の大名の失敗が歴史を変えた。このエピソードは大佛（おさらぎ）次郎著『天皇の世紀』に出てくる。が、出典に関する説明もなく、本当のところはよく分からない。ただ、岩倉の奮闘が見事だったことだけは紛れもない。大佛も事実かどうかも分からないまま記述したのだろう

要は岩倉が、容堂の発言にうまい具合にカミついただけのことだったのだが、容堂としては大声で迫られたために、ますます混乱したのだろう。そもそも彼は藩主なのだから、他人から何かを言われる経験がほとんどない。容堂のそのあたりを見抜いた上で、岩倉が相手を意地悪く突いたということだろう

結果は岩倉の勝利となった。無論、現在の政治の世界でも、岩倉のように相手の言葉尻を捉え、失言に仕立て上げることはしばしば起きる。失言の歴史がなくなることはどうやらなさそうだ。