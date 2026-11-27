韓国紙セゲイルボ・コラム「説往説来」

韓国には「パパラッチ」制度があふれている。ゴミ（スレギ）の不法投棄を捕まえる「スパラッチ」から、不良食品（プルリャンシクプン）の「シクパラッチ」、不法学習塾（プルボプハクウォン）の「ハクパラッチ」、脱税（タルセ）の「セパラッチ」などまで、いちいち挙げることさえ難しい。

中央行政機関が２０２０年までに導入した通報報奨金制度だけでも１２０件に達するとの研究もある。かつて、分野別の通報要領を共有するインターネットカフェや通報技術を教える有料学習塾まで登場した。

「通報は公益のため」という本来の趣旨が色あせて久しく、専門的な職業ハンターが大量に生まれたりもした。10年ほど前に、賞金をもらいやすい場所だけを狙う生計型パパラッチが横行し、蔚山では原産地表示の誤りなどを摘発し、１日で５００万ウォン以上を手にした事例も出てきた。

２０００年代初頭、交通法規違反を捕まえる「カパラッチ」は、わざと急ブレーキをかけて中央線オーバーを誘導したりもした。そのため、人権侵害と行財政の無駄遣いとの論議が絶えず、社会的不信だけを招くという批判も相次いだ。

04年11月の大学修学能力試験（修能）の時、光州で携帯電話を利用した不正行為が発覚した。警察の捜査で、学生７人が主導し、先輩・後輩90人余りが関与していたことが判明。その後、捜査が拡大し、試験無効となった受験生は３１４人に達し、監督官の教師約１０００人が懲戒危機に陥った。教育当局は、匿名の通報センターを運営したが、根拠のない告発が相次ぎ、無実の受験生と保護者が召喚調査で苦しんだ。

今度は修能パパラッチが登場しそうだ。李在明大統領が一昨日、今年の修能で先端装備を利用した不正行為を通報すれば、１件１億ウォン以上の報奨金を与え、共犯が通報した場合は処罰を減免するシステムの導入を指示した。

税務士試験の首席合格者が人工知能（ＡＩ）を利用した不正行為を自白した直後なので、修能の〝成績どろぼう〟を防がなければという切迫した状況だったのは理解できなくはない。だが、学生が関わる事案に、反教育的な通報報奨制度まで持ち出すのは適切ではない。試験会場が「パパラッチの狩り場」に変質し、無差別投書も飛び交うだろうが、それに耐えられるだろうか。

巷（ちまた）では既に、試験会場で隠し持ったスマホを見つけ出すための、「（受信拒否設定でも一斉送信される）緊急災害速報が鳴れば（通報）先着順で１億ウォンか」という声が出ている。海外でも前例がない。善意であったとしても教室を不信の沼に貶（おとし）める悪い手段を正当化することはできない。

（11月19日付）