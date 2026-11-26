正月のおせち料理に欠かせない数の子は鰊（にしん）の卵である。たくさんの卵に子宝の願いを込めるのだ。ＮＨＫＢＳのワイルドライフ選「カナダ神秘の白い海 クジラが集いオオカミが躍動する」で、クジラ、そしてオオカミまで鰊の卵を食べるのを見て驚いた

カナダの太平洋側ブリティッシュコロンビア州の海岸で鰊の群れが産卵し、海が真っ白になる光景を捉えた貴重な映像だ。浅瀬の海藻に雌がびっしりと卵を産み付ける。その卵をラッコが食べ、コククジラまでがやって来る

ハクトウワシやカモメは鰊そのものを獲物にする。主にカニなどを餌にするオオカミも、春の鰊産卵期はその卵を食べる。産卵場は複雑な海岸線と多くの島々から成り波が静かで、森から流れる川が豊かな栄養分を供給している。素晴らしい命の循環が営まれているのだ

しかし、この海域でも鰊の産卵は一時期と比べ減っている。原因は乱獲による資源の減少で、近年は厳しい漁獲制限を行ってはいるが、なかなか資源量は戻らないという

日本ではかつて北海道で大漁が続いたが激減。近年は回復傾向にあるものの、市販される数の子はほとんどが輸入ものだ。主な産地はカナダや米アラスカ、ロシアなど。ブリティッシュコロンビア州の海岸で獲（と）れたものもあるだろう

数の子には太平洋産と大西洋産があり、水産会社のホームページを見ると、太平洋産は歯応えがよく、大西洋産はやや水っぽい分安い。中でもカナダの太平洋産は品質が良いと推奨している。