東京都調布市にある深大寺で、今月21日から29日まで「そばまつり」が開催中だ。新そばの季節だ。ちょうどこの時期は、紅葉で周囲の森が色づき始めている。モミジがとりわけ美しい

サクラの葉も赤く染まり、クヌギ、ケヤキ、イチョウは黄色に。山門前ではツワブキが満開で、一年中で最も華やいだ季節だ。隣の神代植物公園では23日まで「菊花大会」が開かれていた

先日、深大寺がテレビ番組で紹介されたためか、平日なのに人出が多く、昼前には蕎麦（そば）屋さんに長い行列ができていて、長さ30㍍ほど。店にたどり着くにはどれだけ時間を要するのかと思った

深大寺そば組合加盟店を10店食べ歩いて制覇すると「特製薬味皿」（先着１００名）がプレゼントされるという。全店制覇で「特製そば猪口（ちょこ）」（先着50名）のプレゼント。こんな企画が生まれるほど、世にはそば好きが多いらしい

境内に清水比庵の歌碑がある。「門前の蕎麦はうましと誰もいふ この環境のみほとけありがたや」。そばまつりのメインイベントは、28日午前11時30分から行われる「そば守観音供養祭」だ。午後１時から献上そばが庫裏（くり）で振る舞われる

現在、国宝の「銅造釈迦如来倚像」は境内の釈迦堂に安置されているが、移転準備が進行中。参道の外側、深大寺通りの南側に「白鳳院」を建設中で、来年２月に竣工（しゅんこう）する予定だ。開創１３００年記念事業の一環で、設計は隈研吾氏。どんなお堂が出来上がるのだろうか。