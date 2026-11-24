「中国革命の父」と呼ばれる孫文は、東洋には西洋の「覇道」でない優れた「王道」の文化があると主張した

孫文の肖像（Wikipediaより）

覇道とは武力・権謀を用いる政治、王道とは仁義・道徳に基づくそれを指す。孫文は西欧列強の侵略と植民地支配を批判し、王道による「大アジア主義」を掲げた（１９２４年、神戸高等女学校での講演）

それから半世紀を経た74年、中国の最高指導者・毛沢東は当時の２大国の米国とソ連を「第一世界」としてその覇権追求を批判し、自らは〝虐げられる国々〟の味方と称する「三つの世界論」を唱えた。文化大革命での失脚から復活した鄧小平は同年４月、国連特別総会で演説をぶった

「もし中国が変節し、超大国となって世界で覇を唱え、至る所で他国を侮り、侵略し、搾取するようなことがあれば、世界人民は中国に社会帝国主義のレッテルを貼るべきであり、また中国人民と共にこれを打倒すべきである」

それから半世紀を経た今日、この発言も三つの世界論もすっかり忘れ去られてしまった。中国・深圳で「３大国」をうたう初の米中露首脳会談が開かれ、顔役に収まった習近平国家主席は、世界で覇を唱える自らの強欲さを棚に上げて「大国の責任」を説いていた

深圳を訪れた高市早苗首相への「冷遇」は、他国を侮る本性を垣間見せ、王道なき中国を象徴しているかのようだった。南京にある孫文の陵墓から「次なる革命を」の声が聞こえてくるのは、空耳か。