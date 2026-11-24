外国人・難民向けのドイツ語模擬試験の監督者の若い女性から聞いた話だ。２年間余りで３０００人以上の移民・難民の受験生を見守ってきたという。模擬試験は初級者用のＡ１からＡ２、Ｂ１、そしてＢ２の４コースがある。シリアとアフガニスタン出身の難民が多かったが、最近はウクライナ人の受験者が増えてきたという。

試験中は雑談は駄目、もちろん、パンやコーヒーの持ち込みは駄目、といった初歩的な注意を欠かすことができない。試験が朝８時からの場合、遅れて来る受験生が必ず出てくる。試験中、トイレに行きたくなった場合は必ず静かに１人で行く。トイレから教室に戻る時、自動販売機でコーヒーを飲んでも駄目といった具合だ。

その女性によると、ウクライナ難民の受験生はこうした試験を母国で経験しているケースが多いが、アフガニスタン出身者の場合、学校教育を受けたことがないとか、試験などをしたことがない受験生も多く、彼らを２時間から３時間の試験中、静かにさせることは大変だという。

教室に入れば、携帯電話を備え付けの箱に入れることが義務付けられている。ところが、最近、スマートグラスが登場してきた。

その試験官の女性は、「教室に入ってきた受験生で眼鏡をしている生徒がいれば、その眼鏡がスマートグラスか、それとなくチェックしなければならないから、眼鏡を着けた学生の顔をじろじろと見ることになる」という。試験監督を務める彼女の苦労は続く。（Ｏ）