令和元（２０１９）年に火災で焼失した首里城（沖縄県那覇市）の正殿の復元完成式が行われ一般公開が始まった。７年ぶりに再建された正殿は、琉球王国時代の姿に近い深い朱色で蘇（よみがえ）った

火災による焼失から復元された首里城正殿＝２２日、那覇市

王国時代に使われた可能性のある県産の顔料「久志間切弁柄（くしまぎりべんがら）」を柱や壁に塗って仕上げた。名護市久志周辺で採取されていた酸化鉄顔料で水中のバクテリアに由来するものという

屋根を葺（ふ）く約６万枚の赤瓦には、火災で焼け残った瓦を砕いて再利用した。防火対策としては正殿近くに複数の放水口を設け、素早く消火活動ができるようにした

首里城正殿は14世紀の創建以来、兵火などで何度も焼失するが、そのたびに不死鳥のように蘇ってきた。先の大戦末期には沖縄戦で焼失したが、昭和33（１９５８）年の守礼門の復元を皮切りに城内建築の再建が始まり、平成４（１９９２）年に正殿が再建された

今回は平成の再建以降、『尚家文書』をはじめとした古文書などの研究が進んだ成果が取り入れられた。明治時代にフランス人が撮影した写真なども参考にされた

正殿正面には県産の砂岩を龍の形に彫った「大龍柱」ほか、至る所に中国風の様式が見られるのも沖縄らしい。しかし、その龍柱が支える唐破風は桃山時代に日本で生まれた典型的な和風の様式だ。それらがミックスされているところがユニークだ。復活した首里城を訪ね、広くアジア諸国との貿易を行い、豊かな時代を築いた沖縄の歴史を偲（しの）びたい。