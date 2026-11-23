筆者が昔からよく知っているボサノバの一つに、トム・ジョビンの「シェガ・ヂ・サウダージ」がある。日本では「想いあふれて」として知られるが、直訳すれば「サウダージはもうたくさんだ」という意味だ。日本でも夕暮れ時などに聴くと思いが込み上げてくる名曲だが、この「サウダージ」は、なかなかのみ込めない感情を表す言葉だった。

ブラジル・リオデジャネイロのライブバーで演奏するボサノバのバンド＝２００８年８月25日（ＡＦＰ時事）

ブラジルに来てしばらくたったある週末、その言葉が初めて心に入り込んだ。出先からの帰り道、夕日が長く伸び、街中から食事の匂いが漂っていた。ふと昔出会った大切な人たちの顔が浮かんだ。もう会えない人もいれば、遠く離れて、めったに会えなくなった家族もいる。

それは単なる「寂しさ」ではなかった。懐かしい声、一緒に過ごした場所の空気などが胸の奥から静かに立ち上がってきた。失ったものをただ悼むのではなく、その不在が今も自分の中に生きていて、いとおしさを運んでくる。悲しさと温かさが、同じ瞬間に胸を満たす。

この曲は、離れた恋人に戻ってきてほしいと祈るように歌われる。切なさに耐えられないと訴えながらも、後半では、もし戻ってきたら、どれほど抱きしめられるだろうかと未来を鮮やかに思い描く。

初めてサウダージという言葉が心の中に落ちた。日本語に置き換えようとしても、「懐かしさ」「郷愁」「切なさ」のどれか一つでは足りない。いとおしさ、喪失、遠さ、再会へのわずかな望みまでを一言に包み込む言葉だと感じた。

軽いリズムの中に、深い愛と未来への希望を閉じ込めたボサノバ。ブラジルという土地が持つ情熱と力強さを感じる歌の力だ。（Ｓ）