見どころが少なくなかった大相撲九州場所。関脇熱海富士、藤ノ川、小結義ノ富士、前頭藤凌駕ら台頭著しい若手が活躍した。優勝争いに残った元関脇若元春の復活も見事。そして大の里と豊昇龍の東西正横綱が見せた横綱の地位の重さ――

６日目の大の里は前頭伯乃富士戦。大の里は正面からぶつかり、その後相手の押しに一瞬のけぞったが、５日目までの立ち合い直後に引く癖は微塵（みじん）も見せず、「やっと満足のいく相撲を取れた」と。以後、豪快な勝ちっぷりで魅了した

大の里（左）は伯乃富士を押し倒しで下す＝１３日、福岡国際センター（時事）

一方、不調の豊昇龍。「場所最後まで取り切る」と言い、11日目の大関霧島戦。立ち合いで頭から当たった豊昇龍は、半身で応じた霧島の巻き替えに構わず両まわしを引き付けて力強く寄り切り、何とか面目を保った

横綱の重責、重圧は大変なもの。ＮＨＫの大相撲実況を長年務めた杉山邦博さんとノンフィクション作家、小林照幸さんとの共著『土俵の真実』によると〝栃若時代〟を築いた栃錦は新横綱の頃、師匠に「今日からは辞めるときのことを考えて過ごせ」と言われたのが「身に沁みた」と

また初代若乃花は横綱に推挙された時、「困った…。困るよ…。断る方法はないのか」と頭を抱えた。杉山さんは「栃若の言葉は『横綱は公人である』ことを自覚したもの」と

以来、大鵬―柏戸、北の湖―輪島、千代の富士―隆の里、貴乃花―曙ら東西正横綱の競い合いが大相撲の魅力を伝えてきた。新年の初場所に期待を込めたい。