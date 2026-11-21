ＡＰＥＣ首脳会談の場で中国・習近平国家主席に挨拶する高市早苗首相、2026年11月19日、首相官邸公式サイトから

アジア太平洋経済協力会議（ＡＰＥＣ）首脳会議に出席するため、高市早苗首相が中国・広東省深圳に到着した際の対応をめぐり、外交儀礼や安全配慮のあり方に疑問が広がっている。機体出口とタラップの間に約40センチもの段差が生じていた点に加え、他国首脳との歓迎ぶりをめぐる冷淡な扱いに対し、国内からも安全確保や説明を求める声が相次いだ。

高市首相は関節リウマチの持病があり、片脚に人工関節が入っていることは広く知られている。そうした事情を踏まえれば、相手国首脳の安全な降機に対する配慮は、外交上の立場を超えた人道的・実務的な基本であるはずだ。にもかかわらず、足元に大きな段差を残したままの受け入れは、単なる設営の不手際にとどまらず、相手国指導者への敬意や人道的配慮を欠いた姿勢として受け止められかねない。

こうした中国の対外姿勢は、突発的な出来事というよりも、習近平指導部のもとで常態化してきた威圧的・非人道的な外交体質と重なって見える。

チェコ上院議長の訪台をめぐる圧力

象徴的な事例の一つが、チェコ政界の重鎮であり同国の序列２位にあたるヤロスラフ・クベラ上院議長が台湾訪問を計画した際の経緯だ。訪台計画をめぐっては、中国側からの強い圧力や経済的威嚇、さらには家族への牽制・警告とも受け取れる動きが取り沙汰され、同氏が訪台計画の渦中で急逝したことは、欧州や台湾周辺にも強い衝撃を与えた。主権国家の政治家やその家族にまで圧力を及ぼす手法は、国際秩序や人権・人道を軽視する姿勢を浮き彫りにした。

日本国内でも、薛剣（せつけん）・駐大阪総領事がＳＮＳ上で高市首相の台湾をめぐる国会答弁に触れ、「汚い首は一瞬の躊躇もなく斬ってやる」といった極めて攻撃的かつ非人間的な表現を投稿し、強い批判と非難決議を招いた経緯がある。一国の在外公館長が相手国首脳に対して暴力や殺害を連想させる言葉を放つこと自体、外交官としての品格や国際慣行を大きく逸脱するものだ。こうした言動の背景に、強硬姿勢や威嚇をいとわない指導部の方針と「戦狼」的な振る舞いを競う空気があるのだとしたら、その根は深いと言わざるを得ない。

短期的に強さ誇示も、長期的に信頼喪失

本来、国際社会で指導的地位や影響力を主張する国であればあるほど、礼節や法規範、人道的配慮を重んじ、相手国の尊厳を尊重する姿勢が求められる。しかし、圧力や冷遇、過激な言葉によって相手を萎縮させようとするやり方は、短期的には強さを誇示できたように見えても、長期的には国際社会からの信頼と敬意を損なうばかりである。

チェコでの威圧的な圧力や急死をめぐる記憶、大阪総領事の非人間的な発言、そして今回の深圳でのタラップ段差問題――。これら一連の出来事は、中国政府の対外姿勢が「力と威圧」に傾くほど、かえって世界における中国への評価と信頼を削いでいる現実を示している。日本政府には、毅然とした姿勢で自国首脳の安全と尊厳を守るとともに、国際社会と連携しながら理性と品格ある外交秩序を堅持することが求められている。