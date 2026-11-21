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コラムは「出来合いの料理」と言われることがある。何を作ろうかと冷蔵庫をのぞき、残り物で何とか間に合わせる。「何だ、そんなモノを読ませるのか」と読者からお叱りを受けそうだが、手の内を明かせばそんな場合が多い。

準備万端、最高に豊富な食材を使って腕を振るいたいが、それでなくても腕のいい料理人ではない。ましてや残り物（ネタ）もないとなると七転八倒だ。偉そうなことを書いても、まさに冷や汗の台所事情である。

そこへ行くと、人工知能（ＡＩ）の能力には驚かされる。すでにその頭脳には最新のデータや知見が蓄積され、瞬時に回答を引き出してくれる。さらにそこに自分の意見や要求を入れると、オリジナルの〝作品〟の出来上がりだ。

ある時、ＡＩに資料を求めたところ、あれよあれよという間に出てくる。「ギョエテとは俺のことかとゲーテ言い」ではないが、ＡＩ仕込みの記事も「へえ、これが自分の考えか」となる。

確かに、従来の図書館などでの調べものや検索と違って手間も時間もかからない。ＡＩ相談では、質問者に寄り添った丁寧で親身な回答という形で〝癒やし効果〟もあるようだ。ただ、その回答の末尾等には「ＡＩがすべて正しいとは限りません」という但（ただ）し書きがあるのだが。

書く側にとってその作業は苦渋の連続だが、ＡＩにはその痕跡を見ることはない。ちなみに当コラムはＡＩを使用しない〝天然〟です。「やはりＡＩの手を借りては？」と言われるかも。