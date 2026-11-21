これまで融通念仏宗など、日本仏教のさまざまな教えを見てきました。今回は、日本十三宗の第７回「浄土宗」です。浄土宗を開いたのは、法然上人（ほうねんしょうにん）です。

それまで仏教というと、難しい経典を読み、厳しい修行を行い、出家して僧侶になることが必要とされました。しかし法然上人は、末法の世でも「どんな人にも、仏の救いは届く」と説きました。

浄土宗

■比叡山の秀才だった法然上人

法然上人は１１３３年、美作（みまさか）国、現在の岡山県に生まれました。幼名を勢至丸（せいしまる）、諱（いみな）を源空といいました。９歳の時に父親が係争で殺害され、その後幼くして出家し、比叡山で天台教学を学びました。法然は非常に優秀な学僧で、「智慧（ちえ）第一の法然房」と呼ばれていました。奈良にも遊学して、奈良仏教の学僧とも交流しています。

法然は長い求道の末、比叡山の黒谷の経蔵（きょうぞう）で中国の善導大師の教えに出会います。そして１１７５年、43歳の時、「南無阿弥陀仏（なむあみだぶつ）と念仏を称（とな）えることによって、誰にでも極楽浄土への道が開かれる」との確信を得て、比叡山を下りました。この年を浄土宗の開宗としています。

■「南無阿弥陀仏」に道を絞る

浄土宗の本尊は阿弥陀如来（あみだにょらい）です。よりどころとする経典は、『無量寿経』『観無量寿経』『阿弥陀経』の「浄土三部経」です。総本山は京都の知恩院です。ここは法然上人が東山吉水で念仏の教えを説き、最期を迎えた場所に由来します。その他に七つの大本山があります。

法然の教えを「専修念仏」といいます。「南無阿弥陀仏」と称え、阿弥陀如来の本願を信じ、その慈悲に身を委ねることが肝要であると説きました。その考えを体系的にまとめたのが、『選択本願念仏集』です。これは、後に関白を務めた九条兼実の求めによって書かれたものです。

■単純明快に救いを説いた法然上人

法然上人が東山吉水で教えを説き始めると、その評判は急速に広がりました。浄土宗の伝承では、法然のもとを訪れる人は日ごとに増えていったとされています。しかも、京都だけではなく全国津々浦々から、救いを求める人が集まりました。貴族や武士だけでなく農民や商人、そして同じ僧侶までが話を聞きその内容に感銘し法然を慕ったと書かれています。その中には、浄土真宗の開祖となる「親鸞（しんらん）」もいました。

なぜ、それほど人々を引き付けたのでしょうか。最大の理由は、仏教の教えを単純明快にしたことだと思います。厳しい修行や難しい経典や教義を学ばなくても、また、学べなくても、阿弥陀仏の慈悲を信じ、素直に「南無阿弥陀仏」と念仏を称えることで、誰もが救われると説いたのです。

お釈迦様の正しい教え（正法）が通じなくなり、社会の道徳や秩序が崩壊して災難が続く暗黒時代、いわゆる末法の世で貴族から民衆に至るまで不安な世の中に、「阿弥陀如来さまが救ってくれる道」があることを説いたのです。さまざまな難しい仏道修行から「念仏 南無阿弥陀仏」を選び取ったのです。この教えは、誰にでも分かる救いの道だったのでしょう。これを「他力本願」または「易行道」とも呼びます。

■天皇や上皇も法然から戒を受けた

そして法然上人の教えを求めたのは、庶民だけではありません。皇室や公家との関係も非常に深いものでした。浄土宗大本山・清浄華院には、法然上人が後白河法皇、高倉天皇、後鳥羽上皇に授戒した縁起が伝えられています。摂政・関白を務めた九条兼実も法然に深く帰依し、その娘・宜秋門院（ぎしゅうもんいん）も法然から戒を受けています。

こうした人気の高まりは既存の仏教界との摩擦も生みました。１１８６年には、専修念仏に反発する天台宗の僧侶らと、念仏の教えの意義や、人々を救うための仏教の在り方について議論した「大原問答」を行っています。

１２０７年には「承元（じょうげん）の法難」によって弟子たちが処罰され、法然自身も流罪となりました。新しい宗教運動が社会に大きな影響を与えるようになった証拠とも言えるでしょう。浄土宗は今では立派な十三宗の一つですが、当時は「カルト 新興教団」だったのです。

■八つもの「大師号」を贈られた法然

お大師さまで有名なのは、弘法大師 空海ですが、この「大師号」は、国家に多大な貢献のあった僧侶に対し、天皇の勅許によってのみ授与される特別な尊号です。その大師号を歴代最多の八つも下賜されているのが、法然上人です。

１６９７年、東山天皇から最初の大師号「円光大師」が贈られました。その後も、「東漸大師」（中御門天皇 １７１１年）、「慧成大師」（桃園天皇 １７６１年）、「弘覚大師」（光格天皇 １８１１年）、「慈教大師」（孝明天皇１８６１年）、そして近代になってからも「明照大師」（明治天皇 １９１１年）、「和順大師」（昭和天皇 １９６１年）、さらに上皇陛下も２０１１年に「法爾（ほうに）大師」を下賜されています。

不安抱える国民に仏様の慈悲

■法然上人が現代に残したもの

法然上人は、末法の世で不安を抱える国民に仏様の慈悲、他力に頼る「易行道」の教えを広めたのではないでしょうか。しかも、仏の慈悲に頼ることには、身分も知識も修行も必要がありません。

実際、法然上人は遊女や漁師や猟師、そして殺生をした武士にまで救いの手を差し伸べています。「南無阿弥陀仏」を称えることで救われるという教えは、仏教の教えをより全国民の身近なものにしたのではないでしょうか。

法然上人は「人間の価値は、身分や職業、貴賤（きせん）の差や能力の違いで決まるものではない。そして阿弥陀仏の慈悲は、誰に対しても平等だ」と説きました。これは、誰でも平等に幸せになれることを教えてくれているのではないでしょうか。

次回は、日本十三宗の第８回として、法然上人の弟子・親鸞聖人の「浄土真宗」について解説したいと思います。