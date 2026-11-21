先日、所用で一時帰国する際、仁川国際空港の第２ターミナルを利用した時のことだ。搭乗前にトイレに立ち寄ったが、その豪華さに一瞬、場所を間違えたのではないかと思った。

まず明るく広々とした空間と斬新な内装が目を引く。洗面台は高級ホテルを思わせる作りだ。向こう正面には大きなガラス越しに空港の滑走路と多くの飛行機が見え、皆用を足しながら首を窓の方に向けていた。今年の「全国で最も美しいトイレ」に選ばれたというだけのことはある。

90年代初め、初めて韓国を訪れた筆者としては隔世の感だ。地方の家ではまだ、離れに汲（く）み取り式トイレが残っていることが多く、お世辞にも綺麗（きれい）とは言えなかった。ソウルには水洗式が普及していたが、トイレットペーパーは一緒に流さず、横に置かれたバケツのような容器に捨てていた。韓国ではキムチやテンジャン（味噌（みそ））など発酵食物を多く食べるためか、独特の臭いが充満していることもあった。しかし、今はウォシュレットも普及し、公衆トイレも小まめに掃除される。

トイレはその国の文化水準を映す鏡とも言われる。ある調査によると、韓国を訪問した外国人が最も現地で驚いたことの一つに「トイレの綺麗さ」を挙げたという。ただし、女性トイレの少なさを嘆く声はあるようだ。あるコンサート会場で女性トイレに長蛇の列ができ、〝回転率〟の高い男性陣がそれを横目に用を足していた時、我慢できなくなったのか、お婆（ばあ）さんたちが男性トイレに押し掛けて来た。肝っ玉が据わっていると言うべきか。男性たちがギョッとしたのは言うまでもない。（Ｕ）